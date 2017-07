‘Dit jaar geen nieuwe verkiezingen Congo’

Er komen dit jaar toch geen nieuwe presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo. Volgens het hoofd van de electorale commissie van het Afrikaanse land is het onwaarschijnlijk dat nieuwe verkiezingen dit jaar nog mogelijk zijn. Daarmee wordt de deal die de huidige president Joseph Kabila had gesloten met de oppositie geschonden.

Eind vorig jaar sloten Kabila en de oppositiepartijen een overeenkomst waarbij werd afgesproken dat er voor het einde van 2017 nieuwe verkiezingen gehouden zouden worden. Kabila’s tweede termijn liep 19 december af, en volgens de grondwet van Congo is hij niet verkiesbaar voor een derde termijn. Kabila weigerde echter te vertrekken, waarmee hij het land in politieke chaos stortte. Zijn besluit leidde tot grote volkswoede; bij rellen op straat tijdens demonstraties tegen de president vielen tientallen doden.

De verkiezingen zouden volgens de electorale commissie niet meer in 2017 gehouden kunnen worden omdat er nog miljoenen stemgerechtigde Congolezen geregistreerd moeten worden. De oppositie ziet de uitlatingen van de kiescommissie echter als een nieuwe poging van Kabila om aan de macht te blijven. Oppositieleider Felix Tshisekedi schreef op Twitter dat het hoofd van de commissie “de oorlog aan het Congolese volk heeft verklaard”.

Uitstel van verkiezingen

Kabila kwam in 2001 aan de macht nadat hij zijn vermoorde vader opvolgde. Die had op zijn beurt dictator Mobutu Sese Seko afgezet. Kabila won in 2006 de eerste democratische verkiezingen in Congo, en wist in 2011 onder verdachte omstandigheden herkozen te worden. Sindsdien stelt hij nieuwe verkiezingen uit.

Zo besloot hij in oktober vorig jaar dat de Congolezen niet voor april 2018 naar de stembus konden. Dat besluit was de aanleiding voor hevige rellen. De rust keerde pas enigszins terug toen het akkoord met de oppositie in december werd gesloten. Daarin werd ook opgenomen dat Kabila niet de grondwet kan veranderen om zichzelf nog een derde termijn verkiesbaar te stellen. Ook zou een lid van de oppositie aangesteld moeten worden om de overgangsperiode naar de verkiezingen dit jaar moeten leiden, iets dat niet gebeurd is.