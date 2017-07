De start van de Tour in Düsseldorf begon met een korte tijdrit van 14km. In de openingstijdrit van de 104de Tour de France gleden zeven renners in de regen onderuit . De Spaanse renner Alejandro Valverde was het grootste slachtoffer van de regenval. Hij liep een gebroken knieschijf op en kon niet meer verder.

Jeff Pachoud/AFP