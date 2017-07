‘Bouterse geen vertrouwen meer procureur-generaal’

De Surinaamse president Bouterse heeft dit weekend gezegd geen vertrouwen meer te hebben in procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday omdat die zijn bevel om het strafproces onmiddellijk stop te zetten, niet heeft uitgevoerd. Hij vindt dat Panday moet opstappen en verwijt hem het OM niet te hebben teruggefloten.

Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws heeft Bouterse dit vrijdag meegedeeld aan zijn regering in een vergadering. In reactie op zijn toespraak zondag zeggen verschillende andere politieke partijen maandag nog steeds achter Panday te staan. Twee weken geleden eiste de openbaar aanklager twintig jaar cel tegen Bouterse, die hoofdverdachte is in het Decembermoordenproces.

De NDP vierde dit weekend haar 30-jarig bestaan. Tijdens die bijeenkomst waarschuwde Bouterse het OM om ‘voorzichtig’ te zijn. In een video-opname van de toespraak zegt Bouterse voor een feestend partijpubliek dat het de andere partijen niet zal lukken om de regering naar huis te sturen.

“De regering moet naar huis vinden ze. Ze doen er alles aan. Met straatacties, maar dat is niet gelukt. De regering laat zich niet afleiden. Alleen het volk kan de regering weghalen bij de volgende verkiezingen in 2020. Nou is het OM ook bezig. Ik respecteer het OM, maar wie schreeuwt, die voelt. OM, OM, voorzichtig, voorzichtig.”

Vrijwel elke spreker die Bouterse voorging, riep de aanwezigen in Para op om zich achter Bouterse te scharen. “De NDP is niet te stoppen. Deze partij heeft haar wortels in Suriname. Deze regering gaat niet naar huis!”, riepen ze om beurten. Bouterse, die in Nederland bij verstek is veroordeeld wegens betrokkenheid bij drugshandel, ging uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis van de partij en riep op tot eenheid binnen de NDP. Hij merkte op dat deze beweging niet te stoppen is.

De president van Suriname, aan de macht sinds 2010, heeft zijn rol tijdens de executies van vijftien tegenstanders van zijn toenmalige militaire bewind in Fort Zeelandia altijd ontkend. Hij probeerde de afgelopen jaren de rechtszaak tegen hem steeds te traineren. Eerst met een amnestiewet, daarna met een beroep op de staatsveiligheid.