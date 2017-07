Ajacied Nouri heeft geen permanente hartschade

Ajax-speler Abdelhak (Appie) Nouri heeft geen permanente schade opgelopen aan zijn hart. Dat meldt Ajax maandagavond op z’n website. Of hij een hersenbeschadiging heeft, is nog onbekend en kan volgens de club voorlopig niet onderzocht worden. Dinsdag verwacht Ajax met meer informatie te kunnen komen.

Nouri zakte zaterdag door hartritmestoornissen ineen tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Hij werd op het veld gereanimeerd, en wordt in het Oostenrijkse ziekenhuis kunstmatig in slaap gehouden.

“Uit de laatste onderzoeken blijkt dat Appie’s hart normaal (zelfstandig) functioneert en tevens onbeschadigd blijkt te zijn”, meldt Ajax:

“Dit zegt echter nog niets over zijn totale herstel, aangezien zijn hersenfuncties zolang hij nog in slaap wordt gehouden niet goed kunnen worden onderzocht.”

‘Zoeken naar balans’

Nouri speelt al sinds zijn zevende voor Ajax. Vorig jaar maakte de inmiddels 20-jarige speler zijn debuut in het eerste. De ploeg hield maandag een facultatieve training, vertelde coach Marcel Keizer op het officiële YouTube-kanaal van de club:

“Dat je niet volledig de focus hebt, lijkt me heel logisch. (…) De komende dagen zal een balans gevonden moeten worden. Je denkt aan Appie, je denkt aan zijn gezondheid. En je denkt ook aan Ajax en je denkt aan de eerstvolgende belangrijke wedstrijd.”

De voor morgen geplande oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys is afgelast. “Daar staat echt niemands hoofd naar”, aldus Keizer. “Dat is heel spijtig voor de mensen daar in Rijnsburg, en voor onszelf ook. Maar er zijn grotere dingen in het leven.”