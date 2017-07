Zijn fans zien alleen maar een stipje

Ze zaten met duizenden in oranje outfits met zijn naam erop op plekken die speciaal bedoeld waren voor hen als fans. Ze stonden met duizenden op een speciale camping in het Oostenrijkse Spielberg dicht bij de plek waar hij zondag zou rijden. Ze kregen daar een half uurtje met hem de dag ervoor, toen hij met commentator Olav Mol achter een dj-tafel verscheen. Op zondag hebben ze Max Verstappen alleen in de verte gezien, een blauw-rood-geel stipje dat moeilijk wegkwam van zijn plaats tijdens de start en vervolgens overdwars langs de baan stond na één bocht en moest stoppen.

Verstappen is niet zo snel meer onder de indruk van een ambiance. In Barcelona afgelopen mei kwamen er ook duizenden mensen speciaal voor hem, een jaar na zijn historische overwinning. Toen zei hij tijdens het raceweekend een beetje apathisch: mooi, maar ik ga er niet harder van rijden. Zondag zei hij in de korte interviews, nadat hij zijn auto wederom veel te vroeg in de garage had geparkeerd en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) nog onderweg was naar zijn tweede zege ooit, dat hij het wel erg zonde vond voor al zijn fans. Hij had nog niet eerder zó’n sfeer meegemaakt.

Koppeling was al kapot

De situatie rond Verstappen is ook anders dan in Barcelona, al waren de parallellen er ook qua race. Ook in Spanje was het al na één bocht klaar en ook toen werd hij er buiten zijn schuld om uit getikt, wederom na een kettingreactie met drie auto’s. De vraag was zondag alleen of hij de race ook zonder botsing wel had uitgereden. Zijn koppeling bleek tijdens het inrijden defect, de botsing was eigenlijk alleen een zetje. Maar na de vijfde ongelukkige uitvalbeurt in zeven races en het dieptepunt in de nog jonge carrière van een negentienjarige die eigenlijk zijn hele leven gewend is elk jaar beter te presteren, sloeg zijn eigen frustratie ook even om in plaatsvervangende. Zo van: sorry, iedereen, ik weet het nu ook niet meer.

Verstappens reactie na zijn uitvallen bij Ziggo Sport:



Het riedeltje van de laatste weken herhaalde zich: Verstappen rijdt prima in de aanloop naar een race, is veelal ruim sterker dan teamgenoot Daniel Ricciardo, Verstappen valt uit op al dan niet kansrijke positie, Ricciardo eindigt, soms zelfs met zijn schoen vol champagne, op het podium. En: de theorieën zonder enige basis in de waarheid kwamen weer uit de vingers van twitterend Nederland – „zóveel pech kan toch niet? Er móét iets aan de hand zijn”. Hoe langer de misère duurt, hoe meer speculaties in verschillende media over transfers en contracten. Eerst Verstappens Spaanse oud-teamgenoot Carlos Sainz (Toro Rosso) die afgelopen week zei dat hij niet denkt nóg een seizoen daar rond te rijden en openlijk leek te hengelen naar het grote Red Bull. Red Bull-teambaas Christian Horner tikte hem vervolgens even zo openlijk op de vingers: Sainz gaat helemaal nergens heen en die moet zich beseffen dat hij rijdt waar hij rijdt dankzij Red Bull. Vervolgens kwamen er berichten in zowel de Spaanse sportkrant Marca als de Britse krant The Independent over een overstap van Verstappen naar Ferrari – Marca sprak zelfs al over een getekend voorcontract, The Independent had het over 2019, na het aflopen van Verstappens huidige contract bij Red Bull. Ook nu weer moest alles en iedereen bij Red Bull benadrukken dat er niets speelt, inclusief zijn vader Jos. Dit soort geruchten en spelletjes aarden goed als het slecht gaat. En momenteel gaat het heel slecht.

Dat het elke keer wat anders is, helpt niet, zei Verstappen na de race volgens Motorsport.com. „Je kunt het niet echt oplossen, maar zo verlies ik wel vertrouwen. Niet in mezelf, maar in het geheel.Het moet wel een keer ophouden.”