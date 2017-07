Honderd aanhangers Navalny opgepakt

Zeker zeventig aanhangers van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny zijn zaterdag opgepakt in Moskou nadat ze pamfletten en ballonnen uitdeelden aan voorbijgangers. Dat meldt AFP op basis van de politie van de Russische hoofdstad.

De politie verwijt de arrestanten verstoring van de openbare orde. Niet alleen in Moskou werden aanhangers van Navalny gearresteerd. Ook in andere Russische steden werden zeker dertig mensen opgepakt omdat ze promotiemateriaal van de oppositieleider uitdeelden of bij zich hadden.

Net weer vrij

Navalny kwam afgelopen vrijdag vrij nadat hij 25 dagen in de gevangenis had gezeten vanwege het organiseren van een grote anticorruptieprotestmars. Het was niet voor het eerst dat de oppositieleider tijd doorbracht in de gevangenis. In maart werd hij ook gearresteerd voor het opzetten van een demonstratie die de Russische autoriteiten verboden hadden.

Navalny is verder veroordeeld voor fraude, omdat hij in 2009 als adviseur van de gouverneur van Kirov zestien miljoen roebel (250.000 euro) hebben achtergehouden tijdens de verkoop van een partij hout. Navalny heeft de beschuldigingen altijd ontkend en heeft de rechtszaak een politiek proces genoemd. Dankzij zijn strafblad kan hij niet meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen van volgend jaar. Daarin had hij zich willen presenteren als het liberale alternatief voor president Poetin.