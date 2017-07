Wapenstilstand in Zuid-Syrië van start

In het zuidwesten van Syrië is op zondag om 11.00 uur Nederlandse tijd een wapenstilstand ingegaan. Dat meldt persbureau Reuters. Het staakt-het-vuren werd afgelopen vrijdag overeengekomen tussen Rusland, de Verenigde Staten en Jordanië.

De “de-escalatie-overeenkomst” werd vrijdag wereldkundig gemaakt door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson op de G20-top in Hamburg. Zowel het Syrische regime van president Bashar Assad als de rebellenbewegingen die hem bevechten hebben gezegd zich aan het bestand te zullen houden.

Het is nu vooral kijken in hoeverre de partijen zich aan de afspraken zullen houden. In de uren voorafgaand aan het bestand was het grotendeels rustig in het gebied. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) valt niet onder het staakt-het-vuren.

Jordanië sloot zich aan bij het bestand omdat de regio waar de wapens worden neergelegd aan dat land grenzen. De wapenstilstand moet er onder meer voor zorgen dat naar schatting 60.000 Syrische vluchtelingen in de grensstreek met Jordanië humanitaire hulp kunnen ontvangen.

Eerdere bestanden

Al meerdere malen werden er wapenstilstanden afgesloten in Syrië. Die hadden wisselend succes. Terwijl sommige bestanden slechts korte tijd standhielden, werden andere wapenstilstanden lange tijd grotendeels nageleefd.

De Russische president Poetin zei zaterdag dat de wapenstilstand het gevolg was van de veranderde “meer pragmatische” houding van Washington tegenover Syrië. Poetin sprak vrijdag ruim twee uur met zijn Amerikaanse ambtgenoot, Donald Trump. Ondanks onenigheden tussen de VS en Rusland de afgelopen maanden verliep het overleg volgens analisten gemoedelijk.

Rusland en de VS staan tegenover elkaar op het Syrische slagveld. Moskou steunt samen met Iran, terreurbeweging Hezbollah en andere strijdgroepen de Syrische president Assad. De Amerikanen steunen juist Syrische rebellengroepen die met Assad vechten. Beide grootmachten bombarderen terreurgroep IS.