Wilson dirigeert het beste van Bernstein met volle overgave

Klassiek

The Best of Bernstein. Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. John Wilson. Gezien: vrijdag 7/7, Concertgebouw Amsterdam. ●●●●●

‘Ik heb één vraag”, zei Leonard Bernstein eens op het verzoek of hij Mahlers onvoltooide Tiende Symfonie wilde dirigeren, „krijg ik er een orgasme van?” Overgave behoorde voor de Amerikaanse componist tot het wezen van de muziek. Zelf bespeelde hij in zijn werken alle humeuren en temperamenten – niet alleen met de hem kenmerkende uitbundigheid maar ook door verstilling, want die stilte baart kunst, geloofde Bernstein. En dus moesten de musici van het Koninklijk Concertgebouworkest hun instrumenten laten schreeuwen en fluisteren in noten, geschreven voor Broadway en Hollywood.

Hun gids in dit atypische repertoire van musicalhits en soundtracks was de Britse dirigent John Wilson. Hij is net zo’n muzikale veelvraat als Bernstein. Halverwege de jaren negentig, op zijn tweeëntwintigste, begon hij met zijn eigen John Wilson Orchestra. Het trok de aandacht met evergreens uit de Amerikaanse songbooks, gebracht met een mengsel van vakmanschap en bezieling.

Deze zomer doet hij in de BBC Proms niet alleen de Rodgers en Hammerstein-musical Oklahoma!, maar eveneens The Planets van Holst en de Negende Symfonie van Vaughan Williams.

Wilson had het Concertgebouworkest aan een touwtje, de koperblazers wentelden zich in een vette Amerikaanse klank, de strijkers klonken bij tijd en wijle als één instrument, en de slagwerkers gaven de symfonische suite uit de film On the Waterfront een intense spanningsboog.

Van de vier solisten pakte de Amerikaanse Kim Criswell de zaal in met haar machtige sopraan en haar komische talent, in hilarische songs als ‘I am easily assimilated’ uit Candide, ‘One Hundred Easy Ways To Lose A Man’ uit Wonderful Town en ‘Island Magic’ uit Trouble in Tahiti. Elk woord was verstaanbaar. Daarbij staken de drie andere solisten wat bleek af. Het orkest daarentegen deed wat Bernstein wenste: de liefde bedrijven met zijn muziek.