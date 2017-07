Van der Breggen wint voor tweede keer Giro Rosa

Anna van der Breggen heeft zondag de Giro Rosa gewonnen. De Nederlandse wielrenster van Boels-Dolans verdedigde met succes in de afsluitende tiende etappe met start en finish in Torre del Greco haar leidende positie in het klassement. De rit werd gewonnen door haar Amerikaanse ploeggenote Megan Guarnier.

Wat een prestatie! @AnnavdBreggen wint de Giro Rosa 2017! Namens alle wielerliefhebbers van Nederland: ANNA, GEFELICITEERD! pic.twitter.com/TxKax1Yb3k — KNWU (@KNWU) 9 juli 2017

Al in tweede rit in het roze

Het is de tweede klassementszege voor Van der Breggen in de Ronde van Italië. Ze won eerder in 2015. Al in de tweede etappe legde ze beslag op de roze trui. De 27-jarige wielrenster won deze editie geen enkele rit, maar eindigde wel twee keer als tweede. Marianne Vos won de zwaarste rittenkoers bij de vrouwen in totaal drie keer: 2011, 2012 en 2014. Olympisch kampioen Van der Breggen is dit seizoen oppermachtig. Ze won drie klassiekers op rij: Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Eerder dit jaar won Tom Dumoulin ook de Ronde van Italië. Het was voor eerst dat een Nederlandse man het klassement won.