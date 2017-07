‘Tientallen mannen geëxecuteerd in Tsjetsjenië’

De Russische krant Novaja Gazeta heeft de namen gepubliceerd van 27 Tsjetsjeense mannen die afgelopen januari zonder vorm van proces zouden zijn geëxecuteerd. De krant zegt te beschikken over informatie dat het totale aantal slachtoffers hoger ligt.

Afgelopen december werd een Tsjetsjeense politiefunctionaris overvallen en vermoord door een groepje jongeren – volgens de autoriteiten ‘terroristen’. In de weken daarop werden in verschillende plaatsen in de Russische deelrepubliek mensen opgepakt. In totaal zouden zo’n tweehonderd mensen zijn gearresteerd.

In de nacht van 25 op 26 januari werden tenminste 27 arrestanten gefusilleerd op het terrein van een politiekazerne in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, aldus Novaja Gazeta. Hooggeplaatste commandanten van de Tsjetsjeense veiligheidstroepen zouden bij de executie aanwezig zijn geweest. Novaja Gazeta publiceerde dit weekend een lijst met namen van 27 slachtoffers. De krant beschikt echter ook over informatie dat in totaal 56 mannen zouden zijn doodgeschoten.

Vervolging homoseksuelen

Eerder dit jaar berichtte de Novaja Gazeta uitgebreid over de vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië. Homo’s zouden vanwege hun geaardheid worden opgesloten en gemarteld. Tenminste twee mannen zouden zijn omgekomen. De publicatie leidde tot grote internationale verontwaardiging. De Russische justitie stelde een onderzoek in. Volgens Tatjana Moskalkova, speciaal adviseur voor de mensenrechten in Rusland, heeft dat onderzoek nog niets opgeleverd vanwege de „afwezigheid van concrete gegevens”.

Tsjetsjenië maakte deel uit van de Russische Federatie, maar geniet een hoge mate van autonomie. President Ramzan Kadyrov garandeert voor Moskou de stabiliteit in de onrustige deelrepubliek. In ruil daarvoor laat het Kremlin hem de vrije hand. In de afgelopen jaren heeft Kadyrov een dictatoriaal bewind gevestigd dat korte metten maakt met politieke tegenstanders. Mensenrechtenorganisaties maken al jaren melding van verdwijningen, marteling en moord.