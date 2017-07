Qatar richt commissie op voor schadeclaims boycot

Qatar legt zich niet neer bij de blokkade van Saoedi-Arabië en andere Arabische landen en vecht terug. De Golfstaat heeft op zondag een commissie in het leven geroepen die schadeclaims vanwege de boycot in behandeling neemt, zo meldt Al Jazeera.

De openbaar aanklager in Qatar Ali bin Fetais Al-Marri liet aan verslaggevers weten dat de commissie claims gaat onderzoeken van private partijen, zoals miljardenbedrijf Qatar Airways, en publieke instituties en individuen. Het zou gaan om vorderingen van mogelijk miljarden dollars.

In een interview met NRC gaf de voorzitter van het Nationale Comité voor de Mensenrechten aan hoe verstrekkend de gevolgen zijn van de bocyot voor duizenden mensen. Het gaat om gezinnen die uiteen worden gerukt of miljoenen investeringen waar geen zeggenschap meer over is.

Boycot duurt al meer dan een maand

De commissie huurt internationale advocatenkantoren in voor hulp bij de juridische claims. Verder maken politieke zwaargewichten deel uit van de werkgroep. Het gaat om de minister van Justitie en van Buitenlandse Zaken. Niettemin beklemtoont Al-Marri dat de commissie niet bedoeld is als een politiek instrument en los staat van de onderhandelingen die Qatar voert met de landen die de boycot zijn gestart.

“Het verschil tussen politiek en recht is dat er in het rechtsysteem continuïteit is, in tegenstelling tot de politiek, wat door bepaalde voorwaarden gestopt kan worden”.

Begin juni maakten Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte bekend dat ze alle economische en diplomatieke banden met Qatar stopzetten. Ook is er een blokkade voor al het verkeer via land, lucht en water. De exacte reden voor de boycot is nooit opgehelderd. Het zou vooral gaan om de nauwe banden die Qatar heeft met Iran, aartsvijand van Saoedi-Arabië.

Daarnaast is er kritiek op Qatar’s steun aan de Egyptische Moslimbroederschap en de uitzendingen van het door Qatar opgezette mediakanaal Al Jazeera. De Arabische landen hebben een lijst met dertien punten opgesteld waar Qatar aan moet voldoen.

Koeweit fungeert als onderhandelaar tussen de Golfstaten. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson probeert een einde te maken aan het het conflict tussen de landen. Johnson bezocht vrijdag regeringsfunctionarissen van Saoedi-Arabië en sprak op zaterdag met zijn ambtgenoot uit Koeweit en de emir van Qatar.