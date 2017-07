Politiek panel: laat brede commissie zich buigen over wet rond ‘voltooid leven’

Het instellen van een staatscommissie rond ‘voltooid leven’ zou onderdeel moeten zijn van een nieuw regeerakkoord. Dat stellen meerdere insiders uit het politiek panel van NRC.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra werkt aan een initiatiefwet rond ‘voltooid leven’, die moet regelen dat ouderen boven de 75 die hun leven voltooid vinden, stervenshulp krijgen. Onderhandelingspartners ChristenUnie en CDA zijn fel tegen zo’n wet.

Een staatscommissie is een tijdelijk adviesorgaan dat door het kabinet wordt ingesteld en doorgaans bestaat uit ex-politici en wetenschappers. Zo’n „brede commissie” zou volgens een oud-ChristenUnie-politicus in beeld moeten brengen „waar knelpunten zitten die in de ogen van D66 nieuwe wetgeving noodzakelijk maken”. Een andere oud CU-politicus stelt dat „een onderwerp als dit zowel maatschappelijk als politiek om zeer grote zorgvuldigheid vraagt”.

Een lobbyist denkt dat als het advies van zo’n commissie pas laat in de regeerperiode komt, het thema kan worden doorgeschoven. Een voormalig CDA-Kamerlid sluit zich daarbij aan: „De vrieskist is een beproefde en vaak succesvolle methode.”

Een andere vaker genoemde oplossing is het buiten het regeerakkoord laten van ‘voltooid leven’ en er een zogenaamde vrije kwestie van maken. Komt de wet dan door de Tweede en Eerste Kamer, dan kan het kabinet besluiten de wet niet te tekenen (het zogenaamde ‘contraseign’). De wet blijft dan liggen tot een volgend kabinet.