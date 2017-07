Oud-international Sylvia Nooij (32) overleden

Voetbalster Sylvia Nooij is zaterdag op 32-jarige leeftijd overleden. De zesvoudig international kreeg een epileptische aanval en heeft die niet overleefd, zo meldt de NOS.

De verdedigster voetbalde voor de Amsterdamse clubs DCG en Buitenveldert en bij Ter Leede in Sassenheim. Na de invoering van de eredivisie stapte ze in 2007 over naar ADO Den Haag. Twee jaar later kwam ze voor het eerst uit voor het Nederlands Elftal in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada. Tijdens haar carrière bij de club uit Den Haag won ze een landstitel en twee keer de KNVB-beker. Ze was ook werkzaam als jeugdtrainer bij ADO.

In de voetbalwereld wordt verslagen gereageerd op haar onverwachte overlijden.