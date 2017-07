Opnieuw onrustige nacht rond G20-top in Hamburg

Opnieuw is het zaterdagavond en in de daaropvolgende nacht tot ongeregeldheden gekomen in Hamburg, waar de tweede en laatste dag van de G20-top werd georganiseerd. Andersglobalistische en antikapitalistische demonstranten hielden sit-ins en gooiden vuurwerk, flessen en stenen naar de politie, die hierop waterkanonnen inzette. Dat melden Duitse media zondag.

De politie meldde dat zich circa zeshonderd demonstranten verzamelden op de Neue Pferdemarkt en omliggende gebieden. Aanvankelijk leek er niets in de hand, tot een groep betogers zich tegen de politie keerde. Hierbij raakten meerdere agenten gewond. Een onbekend aantal relschoppers is aangehouden.

Auto’s in lichterlaaie

Behalve fysiek geweld was er ook sprake van zaakschade. Er werden meerdere auto’s en barricades in brand gestoken. Volgens Duitse verslaggevers hadden de rellen van afgelopen nacht een veel minder georganiseerd karakter dan die van de nacht ervoor.

Op zaterdag werd overdag ook in Hamburg geprotesteerd, maar dat verliep wel vreedzaam. Toen werd vooral veel gezongen, gedanst en in optochten gelopen. Hierbij waren circa 50.000 mensen aanwezig.

Nachten ervoor ook onrustig

Het was de twee nachten ervoor eerder onrustig in de Duitse stad. Demonstranten plunderden winkels, staken auto’s in brand en vielen de politie aan. Daarbij raakten zeker 76 agenten gewond. Tientallen betogers werden aangehouden.

De relschoppers waren vooral van het Zwarte Blok, in het zwart gekleden en vaak met sjaals en bivakmutsen getooide links-extremisten. De 20.000 man sterke politie bleek soms niet opgewassen tegen het geweld en kon niet overal de orde herstellen. NRC-correspondent Juurd Eijsvogel schreef eerder: