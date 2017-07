Mongolië kiest ex-vechtsporter als president

Mongolië heeft vastgoedmagnaat en voormalig vechtsporter Khaltmaa Battulga gekozen tot nieuwe president. Hij volgt president Tsakhia Elbegdorj op, die na twee termijnen niet meer verkiesbaar was. Dat meldt persbureau Reuters.

In de tweede ronde van de verkiezingen in het Aziatische land kreeg de populistische Battulga 50,6 procent van de stemmen. Zijn tegenstander Mieygombo Enkhbold, de kandidaat van de regerende Volkspartij MPP, gaf zaterdag zijn nederlaag al toe.

Verkiezingsopkomst 60,9 procent

Battulga, presidentskandidaat namens de Democratische Partij (DP), had eind juni ook al de meeste stemmen binnengehaald tijdens de eerste ronde. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de Mongoliërs een tweede stemronde nodig hadden om hun president aan te wijzen.

De verkiezingsopkomst in de tweede ronde bedroeg 60,9 procent.

Bekijk ook deze fotoserie over de eerste ronde van de verkiezingen in Mongolië: Mongolië kiest nieuwe president

‘Slechtste verkiezingen ooit in Mongolië

Er was veel kritiek op de verkiezingscampagne, schrijft Reuters. Die kenmerkte zich door moddergooien van beide kanten. Veel inwoners van Mongolië zouden daardoor vinden dat eigenlijk geen van de twee kandidaten echt geschikt voor het presidentschap zou zijn.

Luvsanvandan Sumati, van peilingsbureau Sant Maral Foundation, sprak tegen het persbureau zelfs over de “slechtste verkiezingen in de geschiedenis van Mongolië”. Zo’n 100.000 van de twee miljoen kiezers stemden dan ook blanco. Vooral daardoor kwam Enkhbold slechts uit op 41,2 procent en verloor hij dus vrij ruim van Battulga.