LIVE: GP Oostenrijk al na één bocht voorbij voor Verstappen

De rangorde na de pitstops Na 47 van de 71 ronden: 1. Bottas

2. Vettel +4,8 sec

3. Ricciardo +8,9

4. Hamilton +12,7

5. Raikkonen +21,7

...

12. Vandoorne +1 ronde

Pitstop Raikkonen 44/71 Daar is dan de pitstop van Kimi, die zojuist werd ingehaald door Bottas. Ferrari gebruikt Raikkonen dus weer als tactisch gereedschap; het enige doel van hem zo lang laten rijden was blijkbaar om Bottas proberen in de weg te rijden. Die missie mislukte. De Italianen werken weer eens niet aan het verbeteren van het eigen imago.

Bottas binnen 42/71 Daar is de Fin in de Mercedes-pitbox. Zijn pitstop verloopt niet heel soepel, waradoor hij achter Raikkonen terugkomt op de baan. Dat zal geen probleem zijn, want die moet nog naar binnen voor nieuwe banden. Vettel nu wel 3 sec achter Bottas, waar dat zeker 8 sec was vóór de pitstops. Bottas' banden wel zeven ronden frisser dan die van Vettel.

Red Bull pareert Hamilton 34/71 Hamilton rijdt veruit de snelste rondetijden op zijn nieuwe ultrasofts. Red Bull ziet het gevaar en haalt Ricciardo snel binnen voordat hij op zijn oude banden te veel tijd verliest en Hamilton voorbij ziet komen. Ook Vettel nu binnen.

Hamilton in de pit 32/71 Hamilton, die zich wat liet terugvallen achter Raikkonen vanwege oververhitte remmen, is de eerste van de voorste wagens die de pit bezoekt. Hij laat de ultrasoft banden monteren; de zachtste compound. Gaat hij daarmee de resterende 40 ronden rijden? De Brit blijft 5e.

VIDEO: reactie van Max

Geen valse start 26/71 Ferrari en Red Bull kunnen hun gejammer over de start van Bottas staken. De wedstrijdleiding heeft besloten dat hij geen valse start maakte. De Fin 'viel' gewoon prachtig 'in het schot', zoals dat bij schaatsen heet.

Bottas onbedreigd aan de leiding 23/71 terwijl Hamilton zijn aanval op Raikkonen lijkt te hebben uitgesteld, trekt Bottas vooraan het gat met Vettel wat groter. zijn voorsprong op de Duitser is nu 7,4 sec. Ricciardo rijdt 4 tellen achter Vettel. Achter Ricciardo is het dan Raikkonen die Hamilton van zich probeert af te houden.

Verstappen: koppeling ging stuk bij de start Tegenover Ziggo Sport verklaart Max dat de koppeling van zijn Red Bull het begaf bij de start, wat zijn moeizame vertrek zou verklaren. Vraag is dus of hij überhaupt de race had kunnen uitrijden. Wéér mechanische problemen dus sowieso voor de Nederlander.

Hamilton nadert Raikkonen 19/71 Hoewel Hamilton zich beklaagt over de slijtage van zijn banden, is hij er wel in geslaagd het gat met Raikkonen te verkleinen. Van 3,5 tel enkele ronden geleden naar onder de seconde nu.

VIDEO: de (valse?) start van Bottas Hij reageerde letterlijk in een split second op het doven van de startlichten:

VIDEO: de start

Vijfde uitvalbeurt Verstappen Het is voor Verstappen de vijfde keer in de reeds negen verreden races dit jaar dat hij de finish niet haalt. Zijn resultaten uit de laatste vijf races? Vier keer uitgevallen en één 5e plaats. Dit is (nog) niet het jaar van Max.

VIDEO: Alonso raakt Verstappen

Straf voor Kvyat na incident met Max Het zal de tienduizend oranjefans een worst zijn, maar Daniil Kvyat (Toro Rosso) heeft een drive-thru-penalty gekregen voor het veroorzaken van de aanrijding met Alonso, die Verstappen daarna niet kon ontwijken.

De rangorde 1. Bottas

2. Vettel +3,5 sec

3. Ricciardo +5,7

4. Raikkonen +10,1

5. Hamilton +14,8

...

13. Vandoorne +27,4

Valse start Bottas? 6/71 Valtteri Bottas leidt de race, maar maakte hij een valse start? Vettel beklaagt zich daarover via de boordradio. Het voorval wordt nu onderzocht door de wedstrijdleiding.

Kansloos voor Verstappen 5/71 Max, die toch al slecht van z'n plek kwam, had geen schijn van kans; hij wordt van achteren aangereden door Fernando Alonso's McLaren. De Spanjaard wordt op zijn beurt ook aangetikt.

Exit Verstappen 2/71 Hij was zo toe aan een probleemloze race met een positief resultaat, maar al na één ronde zit de GP van Oostenrijk er op voor Verstappen. Het team maant hem de auto te stoppen.

LIVE: slechte start Verstappen in Grand Prix van Oostenrijk 1/71 Al bij de eerste bocht is het weer mis voor Max Verstappen. Hij spint in zijn red Bull en komt achterstevoren te staan. Hij rijdt langzaam naar de pits; kan hij door?

Opwarmronde onderweg De wagens rollen, de opwarmronde is onderweg. Nog even de huidige stand in het WK na 8 van de 20 races: 1. Sebastian Vettel 153 punten

2. Lewis Hamilton 139

3. Valtteri Bottas 111

4. Daniel Ricciardo 92

5. Kimi Raikkonen 74

6. MAX VERSTAPPEN 45

7. Sergio Perez 44

Enerverend eerste rondje De openingsronde op het circuit in Oostenrijk is vaak goed voor entertainment. De aanloop naar de tweede bocht is lang, waar veel auto's zullen proberen snel wat posities te winnen door uit de slipstream van voorgangers te duiken en een uitremactie te maken bij het aanvliegen van die tweede bocht.

Gaat het regenen? Het weer in de Oostenrijkse bergen is wat onvoorspelbaar. De radar vertoont aankomende buien en een onweersbui, de zon is al verdwenen. Wat vallend water zal de race onvoorspelbaar maken en mogelijk de kans vergroten voor een mooi resultaat van Max.

De startopstelling Lewis Hamilton kwalificeerde zich gisteren als 3e maar is vijf plaatsen teruggezet bij wijze van straf voor het verwisselen van zijn versnellingsbak. Dit geeft WK-leider Sebastian Vettel - startend als 2e - al vast een lekkere voorsprong. 1. Valtteri Bottas - Mercedes AMG

2. Sebastian Vettel - Ferrari 3. Kimi Raikkonen - Ferrari

4. Daniel Ricciardo - Red Bull 5. MAX VERSTAPPEN - Red Bull

6. Romain Grosjean - Haas 7. Sergio Perez - Force India F1

8. Lewis Hamilton - Mercedes AMG 9. Esteban Ocon - Force India F1

10. Carlos Sainz Jr. - Scuderia Toro Rosso

…

13. Stoffel Vandoorne - McLaren

Pirelli zegt... Waarschijnlijk gaan de coureurs vanmiddag voor slechts één bandenstop, en er is geen enkele van de drie verschillende bandentypen die veel beter of slechter is dan de andere.

Verstappen als 5e van start De kwalificatie gisteren verliep voor Max weinig verheffend. zoals al het hele jaar sluiten de Red Bulls aan achter de topteams Mercedes en Ferrari. Wat nog niet veel voorkwam dit seizoen is dat Verstappen's teamgenoot Daniel Ricciardo voor hem staat. De hoogtepunten van de kwalificatie: