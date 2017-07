Irak: Mosul geheel heroverd op IS

De Iraakse stad Mosul, waarin terreurgroep Islamitische Staat in 2014 een kalifaat uitriep, is volledig heroverd door het Iraakse leger. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi zondag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Zondag werd de fundamentalistische terreurbeweging uit de laatste wijken verdreven.

Al-Abadi is naar de stad afgereisd om militairen en burgers te feliciteren met de bevrijding. De stad werd drie jaar bezet door IS. Eind 2016 werd een offensief gelanceerd om de tweede stad van Irak te heroveren. De slag heeft bijna negen maanden geduurd en naar schatting aan meer dan achtduizend mensen het leven gekost. Ook zijn honderdduizenden mensen ontheemd geraakt.

Iraakse troepen hadden IS al langer in het nauw gedreven. Toch ging het laatste deel van de slag moeizaam. Dat kwam mede doordat IS-strijders burgers als menselijk schild gebruikten en weigerden zich over te geven.

Gevoelige nederlaag

Het Iraakse leger liet zaterdag al weten te verwachten dat de volledige herovering zondag zou plaatsvinden. De bevrijding is een gevoelig verlies voor IS, dat hiermee de laatste restjes van een van twee grote bolwerken kwijtraakt.

Daarnaast is de zelfverklaarde hoofdstad van IS, het Syrische Raqqa, volledig omsingeld door vijandige troepen. De terreurgroep is hierdoor in Syrië goeddeels afgesloten van de buitenwereld.