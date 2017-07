Honderdduizenden demonstreren in Turkije

Honderdduizenden mensen zijn zondag in Istanbul de straat op gegaan als afsluiting van de protestmars tegen het beleid van president Erdogan. Dat meldt persbureau Reuters. De 450 kilometer lange mars begon op 15 juni in Ankara en eindigde zondag in Istanbul.

Volgens NRC-correspondent in Turkije Toon Beemsterboer zou het zelfs gaan om tussen de 1,6 en twee miljoen betogers.

Aantal deelnemers groeide gaandeweg de protestmars

De grootste oppositiepartij van Turkije, de CHP, startte de mars van Ankara naar Istanbul als protest tegen de islamitisch-conservatieve regering van president Tayyip Erdogan.

In het begin konden de partij en CHP-leider Kemal Kilicdaroglu zich niet echt verheugen op veel bijval. Na vijf dagen en honderd kilometer liepen er nog altijd slechts zo’n duizend mensen mee. Maar gaandeweg de 25 dagen durende tocht sloten zich alsnog tienduizenden mensen aan bij de mars.

Ook enkele andere oppositiepartijen, zoals de pro-Koerdische HDP, sloten zich bij de protestmars aan. Correspondent Beemsterboer schreef eerder in NRC:

“Toen CHP-leider Kemal Kiliçdaroglu de mars begon, was vriend en vijand verrast. Kiliçdaroglu is een bedaarde bureaucraat van 68, die demonstraties en ander politiek activisme altijd meed. Na het referendum over de uitbreiding van de presidentiële macht lag hij onder vuur omdat hij niet de straat op ging tegen de vermeende stembusfraude. Maar toen een parlementslid van de CHP werd veroordeeld tot 25 jaar cel, besloot Kiliçdaroglu te gaan wandelen naar de gevangenis waar hij vastzit.”

50.000 arrestaties na de coup een jaar geleden

De CHP verwachtte aanvankelijk dat de slotmanifestatie in de wijk Maltepe in Istanbul zo’n 100.000 mensen op de been zou brengen. In dat stadsdeel waren zware veiligheidsmaatregelen van kracht. Maar de opkomst bleek dus nog veel hoger.

Het is deze week een jaar geleden dat er een coup werd gepleegd in Turkije. Die machtsgreep mislukte. In de dagen die volgden op de couppoging werden tienduizenden ambtenaren ontslagen of op non-actief gesteld. Inmiddels staat de teller al op 150.000 ontslagen ambtenaren, rechters, leraren en soldaten. Het afgelopen jaar werden bovendien 50.000 mensen gearresteerd.

Verschillende mensenrechtenorganisaties en andere critici van de regering van Erdogan waarschuwen dat Turkije aan het afglijden is naar een dictatuur.