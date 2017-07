G20 zoekt nieuw evenwicht – en zet kleine stapjes vooruit

Tegen een decor van brandende auto’s en onder het aanhoudende gebrom van helikopters hebben de belangrijkste staats- en regeringsleiders uit de wereldeconomie in Hamburg twee dagen vergaderd en gesmoesd. Er is veel gepraat, maar is de wereld er ook beter van geworden?

De G20 in Hamburg zal niet de geschiedenis ingaan als een historisch keerpunt op weg naar een betere wereld. Ondanks de inspanningen van voorzitter Duitsland, blijft van de top vooral de herinnering aan de eerste ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin bij en, helaas, aan het geweld op straat.

Vooruitgang ging in kleine stapjes. De regeringsleiders spraken zich uit tegen protectionisme en voor klimaatmaatregelen. Er was aandacht voor Afrika en vrouwen, voor migratie en mensensmokkel. De problemen rond Noord-Korea en Oekraïne waren zondag nog even groot als donderdag. Voor twee Syrische provincies werd een staakt-het-vuren afgesproken. Een handelsconflict over staal werd afgewend en de leiders van China en Japan zetten weer een stapje op weg naar betere onderlinge betrekkingen.

Het was de eerste keer dat de G20-club de kans kreeg om een nieuw evenwicht te zoeken na de politieke aardverschuivingen van vorig jaar in het Westen. Een nieuwe, moeilijk te lezen president in de VS, een nieuwe premier in het VK, dat afscheid neemt van een succesvol Europees handelsblok, en een nieuwe Franse president die Europa juist weer elan wil geven. En, aan de rand van Europa, een Turkse president die een couppoging overleefde, steeds autoritairder opereert en op ramkoers met de Europese Unie is gegaan.

Veel aandacht ging daarom uit naar Donald Trump. De VS, traditioneel kampioen van de vrijhandel en een van de drijvende krachten in fora als de G20, speelde geen zichtbare aanvoerdersrol meer. Zo proberen de VS al weken Rusland en China zover te krijgen om de druk op Noord-Korea op te voeren opdat het land provocatieve raketproeven staakt. Er werd in Hamburg veel over Noord-Korea gesproken, maar vooruitgang werd niet geboekt – laat staan dat een Amerikaanse aanvoerder de rest in het gelid wist te krijgen.

Tijdens de G20 vond de eerste ontmoeting plaats tussen Trump en de Russische president Poetin: Het gesprek waar de hele wereld naar uitkeek

De VS stonden ook vrijwel alleen in de discussie over klimaat. Volgens Merkel was het: „allen tegen de VS.” De andere leden van de club constateerden in de slotverklaring koeltjes dat ze er „kennis van hebben genomen” dat de VS uit het Klimaatverdrag zijn gestapt, maar dat ze samen verder gaan. China had zich al uitdrukkelijk achter ‘Parijs’ geschaard, zaterdag onderstreepte ook Vladimir Poetin nog eens dat Rusland ‘Parijs’ steunt – Rusland heeft het verdrag wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Frankrijk kondigde aan dat er in december over het klimaat vergaderd wordt in Parijs. President Macron en premier May blijven proberen de VS terug te halen in de ‘Parijs’-club, maar gastvrouw Merkel zag daar weinig heil in.

Toch lukte het niet helemaal om de VS te isoleren. Terwijl de slotverklaring in het congrescentrum werd verspreid brak de Turkse president uit de coalitie met de mededeling dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat Turkije zich zal houden aan ‘Parijs’. Erdogan verwees naar beloftes die de voormalige Franse president Hollande hem gedaan zou hebben en die niet zijn gehonoreerd. Of het hem te doen was om een betere deal voor Turkije of om de provocatie moet blijken. Erdogan zoekt dezer dagen graag het conflict met Europa. Met Merkel had hij bovendien nog een openstaande rekening te vereffenen omdat ze hem had verboden in Hamburg zijn politieke aanhang toe te spreken.

De G20 sprak zich uit tegen protectionisme, maar onderstreepte ook dat landen legitieme instrumenten hebben om zich te verdedigen tegen unfaire praktijken. De vrijhandel is daarmee voorlopig even gered, maar het protectionisme uiteraard niet uitgebannen. Overeind blijft, zoals premier Rutte het in Hamburg zei, dat Trump „vrijhandel in de goede zin des woords niet hoog op zijn prioriteitenlijstje heeft staan.”