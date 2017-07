Duits leger begint met vertrek van basis Turkije

Duitsland is zondag begonnen met de terugtrekking van zijn troepen van de Turkse NAVO-basis Incirlik. Dat heeft een woordvoerder van het Duitse leger aan persbureau Reuters laten weten.

Vanaf de basis Incirlik verzorgde Duitsland, met Tornado-gevechtsvliegtuigen en een tankvliegtuig, verkenningsvluchten boven Syrië en Irak voor de strijd tegen Islamitische Staat (IS).

Verslechterende verhoudingen tussen Duitsland en Turkije

De terugtrekking van de legereenheid uit Incirlik is de nieuwste stap in verslechterende verhoudingen tussen NAVO-partners Duitsland en Turkije. Aanleiding is dat Turkije eerder dit jaar weigerde Duitse parlementariërs toestemming te geven de 260 militairen op de basis te bezoeken.

Turkije houdt vol dat Duitsland eerst zijn houding moet aanpassen. Turkije is onder meer boos omdat Duitsland de afgelopen tijd meerdere Turkse politici verbood politieke toespraken te houden in Duitse steden. Ook stelde Turkije in mei het ‘bezoekverbod’ voor Duitse parlementariërs in uit verontwaardiging over het feit dat Turkse militairen politiek asiel kunnen aanvragen in Duitsland.

Nieuwe basis in Jordanië

Het Duitse parlement keurde de terugtrekking in juni al goed. De vliegtuigen blijven waarschijnlijk nog tot eind juli vanaf Incirlik vliegen als onderdeel van de operaties tegen IS. Maar veel ondersteunend materiaal verlaat de basis dus nu al.

Duitsland verplaatst zijn legereenheid van Incirlik naar een nieuwe basis in Jordanië. Vanuit dat land zullen de Duitse gevechtsvliegtuigen hun vluchten rond oktober weer hervatten.