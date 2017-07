Colombiaan Urán wint konningerit in de Tour

De Colombiaanse renner Rigoberto Urán heeft zondag de konningerit gewonnen in de Tour de France. Hij won zeer nipt de sprint van Warren Barguil. De Fransman die een groot gedeelte van de dag aan kop had gereden dacht dat hij had gewonnen en kwam juichend over de meet.

De 182 kilometer lange rit van Nantua naar Chambére door de Alpen was een van de zwaarste etappes van deze Ronde van Frankrijk. De renners moesten maar liefst drie klimmen van de buitencategorie bedwingen. Naast Urán is geletruidrager Chris Froome de grote winnaar van de dag. Hij eindigde als derde en vergrootte zijn voorsprong op concurrenten Nairo Quintana en Alberto Contador.

Zware valpartijen

De etappe was nog maar net van start toen Robert Gesink, die vrijdag nog knap als tweede eindigde, na een zware valpartij moest opgeven. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat hij een stabiele breuk in de wervelkolom heeft. De Italiaanse renner Manuele Mori was bij dezelfde val betrokken. Hij lag kermend op de grond, het is nog onduidelijk hoe het met hem gaat.

Even later moest ook de Brit Geraint Thomas opgeven. De nummer drie van het klassement won verrassend de tijdrit en reed enkele dagen in het geel, maar kent opnieuw tegenslag. Eerder dit jaar viel de Sky-renner in de Ronde van Italië en stapte toen ook uit de koers. In de laatste afdaling, op 22 kilometer voor de meet, ging de Australiër Richie Porte hard tegen de grond. De BMC-renner gold als een van de belangrijkste uitdagers van Froome, maar moet noodgedwongen de strijd staken. Porte stuiterde over de weg en kwam hard tegen een rots terecht, in zijn val nam hij Daniel Martin mee.

Lange tijd reed Bauke Mollema, die als superknecht van Contador fungeert, aan kop van de wedstrijd. Aan het eind moest hij Barguil laten gaan, die werd uiteindelijk ingehaald door zijn landgenoot Romain Bardet. De Franse hoop voor het eindklassement moest in de afsluitende twee kilometer zijn meerdere erkennen in de groep achtervolgers onder leiding van Froome. Al eerder tijdens de rit moesten Contador en Quintana lossen. Zij hebben beide meer dan één minuut achterstand op de Brit.

