‘Arrest Passage verandert verhoudingen onderwereld’

Het arrest van het hof in de liquidatiezaak Passage heeft volgens advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering grote gevolgen voor de verhoudingen in de onderwereld en de opsporing van georganiseerde misdaad. Nu het hof de inzet van kroongetuigen volledig heeft goedgekeurd, denken de advocaten van hoofdverdachte Dino S. dat het aantal liquidaties verder toeneemt. Dat zeggen ze in de eerste reactie sinds de uitspraak anderhalve week geleden.

Uit het arrest blijkt dat het hof het goed vindt dat iemand die is veroordeeld voor betrokkenheid bij moord, in tweede instantie een deal kan sluiten met het Openbaar Ministerie (OM), zoals in deze zaak is gebeurd.

Om twee redenen neemt het geweld volgens Meijering daarom toe. „Ik vrees dat mensen ‘preventief geruimd’ worden als in de onderwereld alleen al het vermoeden bestaat dat ze mogelijk gaan praten met het OM.”

De tweede reden waarom Meijering een toename van het geweld verwacht is dat moordenaars niet langer zullen vrezen voor een levenslange straf. „Omdat het hof een deal met een veroordeelde moordenaar heeft goedgekeurd, is die drempel goeddeels weggenomen”, stelt Meijering. „Je kunt nu iemand vermoorden in de wetenschap dat als je al gepakt wordt, er altijd de ruimte is om een deal te sluiten. Sterker nog: je kunt eerst het proces bij de rechtbank afwachten. Krijg je een lange straf, dan kun je alsnog een deal sluiten.”

Ik vrees dat mensen ‘preventief geruimd’ worden als in de onderwereld alleen al het vermoeden bestaat dat ze mogelijk gaan praten met het OM

Meijering stelt dat hij niet tegen zuivere inzet van kroongetuigen is. Maar met de beslissing van het hof „zijn alle sluizen opengezet”, vindt hij. „Bij een veroordeelde kroongetuige die tijdens de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank heeft gezwegen, kun je niet meer vaststellen wat hij weet uit eigen wetenschap en wat hij op basis van het strafdossier strategisch verklaart om aan de voorwaarden van zijn deal te voldoen. Zowel het OM als het hof vindt dat dat mag. Wat mij betreft is daarmee de nieuwe crisis in de opsporing compleet.”