Ajax-speler Nouri buiten levensgevaar

Ajax-speler Abdelhak Nouri, die zaterdag tijdens een oefenwedstrijd van zijn club in elkaar zakte nadat hij last kreeg van hartritmestoornissen, verkeert buiten levensgevaar. Volgens Ajax ligt de twintigjarige aanvallende middenvelder in stabiele situatie op de intensive care, waar hij kunstmatig in slaap wordt gehouden.

Nouri werd na aankomst in het ziekenhuis in Oostenrijk uitvoerig onderzocht. Zaterdag werd hij tijdens de tweede helft van de wedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen plots onwel. Hij werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek hij bij aankomst wel een eigen hartslag te hebben, maar moest wel aan de beademing. Om hem zo goed mogelijk te behandelen is hij kunstmatig in slaap gehouden.

Nouri geldt al jaren als een toptalent uit de eigen opleiding van Ajax, waar hij sinds zijn zevende speelt. Vorig jaar maakte hij zijn debuut voor het eerste van Ajax, maar de meeste minuten maakte hij in de Jupiler League voor Jong Ajax. Mede dankzij zijn spel werd Jong Ajax tweede in de competitie en werd Nouri uitgeroepen tot beste speler van de Jupiler League.

Voor Ajax was de wedstrijd tegen Werder Bremen de afsluiting van een trainingskamp in Oostenrijk ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De selectie is zaterdagavond terug naar huis gevlogen. Alleen de clubarts is in Oostenrijk gebleven om bij Nouri te blijven. Familieleden van de voetballer vertrekken vandaag richting Oostenrijk om bij hem te kunnen zijn.