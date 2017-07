Aantal gewonde agenten na G20 op 476

De rellen rondom de G20-top in Hamburg hebben geresulteerd in 411 aanhoudingen en er zijn 476 agenten gewond geraakt. Dat bracht de Duitse politie zondag naar buiten. Nog altijd zitten 186 mensen vast vanwege hun betrokkenheid bij de ongeregeldheden.

De politie had dit weekend de handen vol aan alle demonstraties rond de top, die drie nachten op rij escaleerden. Ondanks een troepenmacht van 20.000 agenten liep het meermaals uit de hand, waarbij met name relschoppers van het zogeheten Zwarte Blok, een groep linkse extremisten die telkens in het zwart gekleed en gemaskerd opdook, grote schade aanrichtten. In verschillende wijken van de stad leek het geregeld alsof er een “toestand van wetteloosheid heerste“, aldus correspondent Juurd Eijsvogel.

Naast alle gewonden en arrestaties is er ook sprake van veel materiële schade. Winkels zijn geplunderd, auto’s zijn in brand gestoken en op veel locaties in de stad zijn vernielingen aangericht. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Bondskanselier Merkel heeft toegezegd dat de slachtoffers gecompenseerd worden, al is nog niet duidelijk wie in welke mate gedupeerd is.

Duitse president verdedigt keuze Hamburg

De linkse fractie in het parlement van de deelstaat Hamburg heeft een onderzoek naar de rellen geëist. Er is veel kritiek op de autoriteiten, mede vanwege de keuze voor de stad Hamburg terwijl van tevoren bekend was dat de linkse beweging die in de noordelijke havenstad actief is een gewelddadige reputatie heeft. Desalniettemin verdedigde de Duitse president Frank-Walter Steinmeier de keuze voor de stad. Volgens hem mag de angst voor rellen en demonstraties geen rol spelen bij het selecteren van een locatie. De Duitse minister van Buitenlandse zaken Sigmar Gabriel veroordeelde de rellen al eerder en liet weten dat “Duitslands reputatie is geschaad door de gebeurtenissen in Hamburg”.

Tijdens de top verliep de meerderheid van de demonstraties vreedzaam. Honderdduizenden mensen gingen de straat op om hun stem te laten horen. Zondag werd de top officieel afgesloten met een slotverklaring van de deelnemende landen.