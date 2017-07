Verstappen start Oostenrijkse GP vanaf plaats vijf

Max Verstappen start de Oostenrijkse Grand Prix zondag vanaf de vijfde plek. De Fin Valtteri Bottas klokte de snelste tijd en start vanaf pole-position op het circuit in Spielberg.

Verstappen reed bij de kwalificatie een tijd van 1.04,983 en kwam daarmee als zesde over de finish. De Nederlander schuift een plaatsje op, omdat Lewis Hamilton (derde, 1.04,424) wegens de vervanging van de versnellingsbak in zijn Mercedes vijf plekken naar achteren moet.

Bottas reed met 1.04,251 de snelste ronde en hield de Duitse leider van het WK-klassement Sebastian Vettel (1.04,293) achter zich. De Fin verbeterde daarmee ook het circuitrecord dat Vettel in de trainingen neerzette. Het is voor de Fin van Mercedes de tweede keer in zijn loopbaan dat hij in de Formule 1 een pole pakt.

Tegenvallend resultaat

Na afloop van de kwalificatie liet een ietwat teleurgestelde Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten dat hij op een betere startpositie had gehoopt. Bij de trainingen reed de Limburger een tweede, vierde en vijfde tijd. “Het is een beetje jammer, ik had liever wat meer naar voren gestaan”, aldus Verstappen.

Bij zijn poging om betere rondes te gaan rijden, schoot hij van de baan. “Het was zeker mogelijk maar ik merkte dat ik nog twee tiende moest inhalen en daardoor ging ik wat forceren.”