Venus Williams zat niet fout bij dodelijk verkeersongeluk

Venus Williams ging toch niet de fout in toen ze begin juni betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk in Florida. Dat blijkt volgens de politie uit nieuw videomateriaal, zo meldt persbureau Reuters.

Williams botste 9 juni met haar SUV op een kleinere auto vlakbij haar huis in Palm Beach Gardens. Daarbij raakte een 78-jarige passagier in de andere auto gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de nabestaanden, die een rechtszaak tegen de tennisster hebben aangespannen, zou Williams op de kruising door rood hebben gereden. Een eerste onderzoek wees uit dat ze ten onrechte geen voorrang verleende.

Maar uit een video van een beveiligingscamera die bij de ingang hangt van de afgeschermde wijk waar Williams woont, blijkt nu volgens de politie dat ze niet verkeerd zat. Op de video zou te zien zijn dat een andere auto, die niet bij het ongeluk betrokken is, haar belemmerde om door te rijden. Op het moment dat het stoplicht verandert, komt Williams vervolgens met de auto in botsing van de overleden passagier.

Williams die maandag in de vierde ronde op Wimbledon staat, had het ook moeilijk met het ongeluk. Een persconferentie eerder deze week, brak ze emotioneel af na vragen van media over de toedracht van het ongeluk.