Huisarrest voor Venezolaanse oppositieleider

De gevangenisstraf van de prominente Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López is zaterdag omgezet in huisarrest. De oppositieleider zat ruim drie jaar achter de tralies, maar mag wegens gezondheidsredenen zijn straf thuis uitzitten, meldt persbureau AP op basis van de Hoge Raad in het land.

De president van de Hoge Raad noemt de omzetting van de straf een “humanitaire maatregel” die valt binnen de kaders van de wet.

De 46-jarige Lopez zat sinds februari 2014 opgesloten in een militaire gevangenis. Hij moest een celstraf van 13 jaar en negen maanden uitzitten, omdat hij verantwoordelijk zou zijn geweest voor het opzetten van gewelddadige demonstraties waarbij in 2013 43 doden vielen.

Bij de bekendmaking van de strafeis in 2014 braken er hevige gevechten uit voor de rechtbank. Sympathisanten van de in de Verenigde Staten opgeleide oppositieleider en aanhangers van de socialistische president Nicolas Maduro gingen met elkaar op de vuist.

Crisis

Sinds anderhalf jaar verkeert Venezuela in een alsmaar grotere crisis. Door de dalende olieprijs, is de economie van het land ingestort. Er is extreme voedselschaarste, hevige inflatie en een voortdurend tekort aan medicijnen.

In het Zuid-Amerikaanse land vinden regelmatig massale demonstraties plaats tegen het regime van Maduro. Sinds april zijn er bij protesten negentig mensen om het leven gekomen.