Toen mijn kleinzoon , Pim (net 5) een middagje op bezoek was, wilde hij wel leren schaken.

Ik zei dat hij dan eerst de namen van de schaakstukken moest leren.

Pim haalde het doosje met de stukken erbij.

Ik haalde de meest herkenbare stukken eruit.

„Dit is de koningin en dat is de koning, erg belangrijk.”

Vervolgens pakte Pim de pionnen uit het doosje en zei: „Dan zijn dit de prinsesjes.”

van deze rubriek. Een ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl