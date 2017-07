Plunderingen en branden: opnieuw een onrustige nacht in Hamburg:

Hamburg zag zwart van de rook Meer nog dan wat er op de conferentie besproken is, ging het vrijdag over branden, rellen en andere confrontaties tussen demonstranten en politie in Hamburg. De stad zag letterlijk zwart van de rook, schrijft NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel: "Terwijl bondskanselier Merkel vrijdagavond de staatshoofden en regeringsleiders van de G20 onthaalde op een concert in de Elbphilharmonie, speelden zich gewelddadige en chaotische taferelen af in de binnenstad en andere buurten." Lees ook: Hamburg ziet zwart van rook

De nacht in Hamburg in beeld De nacht in Hamburg verliep behoorlijk onrustig. Een korte weergave van de gebeurtenissen in beeld: Foto Christof Stache/AFP Foto Christof Stache/AFP Een gewonde man moet mee in de ambulance. Foto Pawel Kopczynski/Reuters Foto Christof Stache/AFP Foto Bodo Marks/AP

Opnieuw een onrustige nacht in Hamburg De nacht is opnieuw onrustig verlopen in Hamburg. Anti-globalisten en anti-kapitalisten plunderden winkels en staken door de politie opgeworpen barricades in brand. Vooral in de wijk Schanzenviertel was het onrustig toen zo'n 500 betogers een supermarkt binnenvielen. De afgelopen twee dagen zijn in totaal al bijna 200 agenten gewond geraakt als gevolg van de ongeregeldheden. Negentien actievoerders werden gearresteerd, tientallen anderen afgevoerd. De geplunderde supermarkt. Foto Axel Heimken/AP