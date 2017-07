‘Ik doe vaak op blote voeten boodschappen’

Frans Jaap: „We missen Texel niet. Het wereldje daar is toch wel klein.” Rachelle: „Ik was daar geen doktersassistent geworden. Moet er eerst iemand met pensioen.”

Frans Jaap (FJ): „We kennen elkaar van de middelbare school op Texel. Maar toen we elkaar leuk begonnen te vinden, zat ik in vijf havo en Rachelle in de brugklas, dus dat werd niks.”

Rachelle: „Pas toen ik in de vierde zat en we elkaar ook tegenkwamen in het uitgaansleven, kregen we een relatie. Dat was in 2005.”

FJ: „Een jaar later zijn we naar Amsterdam verhuisd. We missen Texel niet. Het wereldje daar is toch wel klein. En als je jong bent, vind je de grote stad héél interessant. Er zijn hier meer mogelijkheden. Als fysiotherapeut heb ik hier bijvoorbeeld meer keuze qua doelgroep.”

Rachelle: „Ik heb eerst als kapster gewerkt, daarna acht jaar bij een juwelier en nu ben ik sinds twee jaar doktersassistent. Op Texel zou ik dat niet geworden zijn, dan moet er eerst iemand met pensioen gaan. Vooral het contact met ouderen vind ik leuk. Ze zijn vaak heel blij en dankbaar als je iets voor hen regelt.”

FJ: „Ik heb vier jaar bij het Korps Mariniers gewerkt en ben toen vijf maanden in Irak geweest. Toen ik geblesseerd raakte bij een parachutesprong, kwam ik bij een fysiotherapeut terecht. Dat leek me een mooi vak en daar ben ik toen een opleiding voor gaan volgen. Na korte tijd in loondienst kon ik de praktijk overnemen.”

Rachelle: „Daardoor doe je nu meer dan alleen mensen behandelen.”

FJ: „Ja, veertig uur in de behandelkamer zou ik niet leuk vinden. Ik vind managen ook interessant. Het ondernemerschap heeft ook nadelen, maar de voordelen zijn groter.”

Frans Jaap Brouwer (32) is hardlooptrainer en fysiotherapeut in zijn eigen praktijk, Amstelfysio in Amsterdam. Hij schrijft ook een blog over blessures en trainen. Hij woont met zijn vrouw Rachelle (29), zoon Daan (1) en poes Carlos in een appartement in Amsterdam-Noord. Eind dit jaar verwachten ze hun tweede kind. Rachelle is doktersassistente. Ze verdienen samen 1,5 à 2 keer modaal.

100 kilometer hardlopen

FJ: „Hardlopen is echt mijn hobby. Ik doe fanatiek aan trailrunning, dat is hardlopen op onverharde wegen. In de fysiopraktijk begeleiden we ook bijna alleen maar hardlopers.”

Rachelle: „Door Frans ben ik ook begonnen met hardlopen, maar vanwege mijn zwangerschap ben ik nu gestopt. Ik zit nu wel bij een sportgroepje voor zwangere vrouwen, dan weet je dat je de juiste oefeningen doet. Frans loopt in augustus een ultratrail van 100 kilometer in de Ardennen, maar ik kom niet verder dan 10 kilometer. Als Frans gaat hardlopen, fiets ik weleens mee, met Daan achterop.”

FJ: „Sinds vorig jaar loop ik vaak hard op blote voeten. Ik had me altijd al afgevraagd of die dure sportschoenen nodig zijn. Dus op een bepaald moment heb ik het gewoon eens geprobeerd. Mijn eerste officiële wedstrijd op blote voeten was de Dam tot Damloop, 16,1 kilometer. Inmiddels ben ik helemaal om, ik doe nu ook vaak op blote voeten boodschappen. Het voelt echt heel prettig. Schrijven doe je toch ook niet met handschoenen aan? Ik heb nog maar één keer op een stukje glas gestaan.”

Rachelle: „Ik doe het nog even met schoenen aan.”

Toegewijde grootouders

FJ: „Vooral de donderdag is bij ons een drukke dag.”

Rachelle: „Het is de enige dag dat Daan naar de crèche gaat. ’s Avonds moeten we snel eten, omdat Frans dan gaat hardlopen. Als er straks twee kinderen zijn, wil ik een dag minder gaan werken.”

FJ: „We werken nu allebei vier dagen. Maar ik werk wel veel in het weekend, als ik als fysiotherapeut aanwezig ben bij evenementen. Ik denk dat ik wel 40 tot 50 uur in de week haal.”

Rachelle: „Ik werk 36 uur in vier dagen. Onze ouders passen allebei één dag per week op. Daan slaapt één nacht bij mijn ouders in Hoorn en mijn schoonmoeder komt elke vrijdag helemaal van Texel om hier op te passen.”

FJ: „Toegewijde grootouders.”

Rachelle: „Meestal hebben we op zaterdag wel tijd om iets met z’n drieën te doen.”

FJ: „Bij mooi weer gaan we dan picknicken of barbecuën.”

Rachelle: „We hebben een geheim plekje aan het IJ, hier vlakbij.”

FJ: „Daar houden we dan jeu de boules-wedstrijden met vrienden. We zijn echte buitenmensen.”

Rachelle: „In het weekend gaan we ook samen naar de markt. Frans is een goede kok, hij kookt altijd. Ik ben meer van het bakken.”

FJ: „Ik hou ook van lezen, vooral in de vakantie doe ik dat veel. Ik lees meestal biografieën, van ondernemers als Elon Musk, Steve Jobs en Phill Knight, van Nike. Ik vind het inspirerend om te lezen wat ze hebben gedaan om zoveel succes te krijgen. Al schrik ik daar ook van. Ik zou niet met hen willen ruilen. Liever leuk werk dan veel geld.”

6:30 De wekker gaat. Rachelle haalt een half uur later Daan uit bed en geeft hem een fles. 7:15 Frans Jaap staat op. Hij kleedt Daan aan. Rachelle gaat niet lang daarna op de fiets naar haar werk. 8:30 Frans Jaap werkt, thuis of in de praktijk. Daan heeft oppas thuis en gaat één dag per week naar de crèche. 8:30 - 17:00 Frans Jaap behandelt patiënten en geeft hardlooptraining. 8:30 - 17:00 Rachelle maakt afspraken, geeft advies en heeft haar eigen spreekuur voor onder andere wondverzorging. 17:30 - 18:00 Frans Jaap gaat naar huis en doet boodschappen. Hij kookt elke dag. Rachelle speelt met Daan. 19:00 Eerst eten, daarna gaat Daan naar bed. Voor de ouders is er tijd om te sporten, of een boek te lezen. 23:30 Bedtijd. Frans Jaap en Rachelle kijken nauwelijks televisie, wel Netflix.

Een huisje met een tuin

FJ: „We houden van avontuurlijke vakanties. Duiken in Egypte bijvoorbeeld. En samen met mijn broer ben ik een paar jaar geleden met de auto naar Mali gereden. Vier dagen door de Sahara in een oude Volvo zonder vierwielaandrijving. En twee jaar geleden zijn Rachelle en ik op de motor naar Italië geweest.”

Rachelle: „Daar ontdekte ik dat ik zwanger was.”

FJ: „Eind vorig jaar hebben we een all inclusive vakantie gedaan op Lanzarote. Dat paste totaal niet bij ons.”

Rachelle: „In de rij voor het eten, mensen die liters bier drinken en de hele dag aan het zwembad liggen. Nee, dat was niet ons ding. Het was de eerste vakantie met Daan.”

FJ: „Die had het wél naar zijn zin. We denken voor dit jaar aan een autovakantie in Italië. Ooit zou ik wel een vakantiehuisje in Italië willen hebben. En een wereldreis maken.”

Rachelle: „Maar eerst een huisje met een tuin in Amsterdam. Helaas staat er niet zoveel te koop hier.”

FJ: „Zakelijk droom ik er wel van om de praktijk uit te breiden en een grote partij te worden voor duursporters, zoals bergbeklimmers en triatleten. Ja, als het zo doorgaat qua werk en privé, is het prima.”