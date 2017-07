‘Getuige parlementaire commissie Panama Papers loog mogelijk’

Een getuige die voor de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies werd gehoord, heeft mogelijk meineed gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en het Financieele Dagblad.

De parlementaire commissie, die woensdag haar bevindingen presenteerde, was opgezet nadat de administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca gelekt werd. Uit die administratie bleek dat het kantoor wereldwijd bedrijven helpt om belasting te ontduiken door geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. De commissie wilde onderzoeken welke rol Nederlandse trustkantoren, banken en notarissen hierbij speelden.

Tijdens het verhoor ontkende Guus Poelen, directeur van het Amsterdamse trust- en advieskantoor Infintax, dat het kantoor een vaste samenwerkingspartner is van Mossack Fonseca. Maar in de Panama Papers is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de twee bedrijven te vinden waarin staat dat Infintax de officiële partner in Nederland is voor Mossack Fonseca vanaf 28 augustus 2014. Ook de voormalige zakenpartner van Poelen bij Infintax, Michael van Beest, zegt tegenover beide kranten dat Poelens ontkenning onzin is.

Volgens Van Beest zitten er veel meer onjuistheden in het verhoor van Poelen, die stelde dat hij nauwelijks betrokken was bij de samenwerking met Mossack Fonseca. Van Beest zegt dat Infinitax juist veel tijd kwijt was met het organiseren van zakenreizen voor Mossack Fonseca en het uitwerken van potentiële cases. De Panama Papers lijken dat te bevestigen: Poelens naam komt zeker 600 keer voor in correspondentie met klanten van Infinitax in de administratie van Mossack Fonseca.

In de Panama Papers is zelfs een medewerker van Mossack Fonseca te vinden met een mailadres dat eindigt op @infintax.com. Hij werd door Infintax drie maanden lang in een appartement in Amsterdam-West gehuisvest. Op het plegen van meineed staat een maximum celstraf van zes jaar.