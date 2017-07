Gesink tweede in achtste etappe Tour

Robert Gesink is zaterdag als tweede over de finishlijn gekomen bij de achtste etappe van de Tour de France. De Fransman Lilian Calmejane schreef de etappe door het Jura-gebergte op zijn naam.

De Nederlandse renner van Lotto-Jumbo en de Fransman Calmejane waren vroeg mee gegaan in een ontsnapping. Gesink kon in de slotfase niet profiteren van een flinke krampaanval bij Calmejane.

Tegenover de NOS liet Gesink weten een “superkoers” gereden te hebben:

De leiderstrui van de Brit Chris Froome kwam tijdens de achtste etappe niet in gevaar. Zondag volgt een zware bergrit met aankomst in Chambéry. Onderweg liggen drie beklimmingen van de buitencategorie.

Tien snelste renners in de achtste etappe:

Algemeen klassement:

Pas de changements au général / No changes in the overall classification #TDF2017 pic.twitter.com/UH8hScAY55

— Le Tour de France (@LeTour) 8 juli 2017