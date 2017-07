Feestvierende Lukaku gearresteerd in LA

De Belgische spits Romelu Lukaku moet in oktober voor een rechtbank in Los Angeles verschijnen. Het nieuws komt op de dag naar buiten waarop ook bekend werd dat de speler Everton verruilt voor Manchester United.

De 24-jarige voetballer moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens ordeverstoring. De spits werd vorige week opgepakt toen hij met de Franse international Paul Pogba aan het feesten was in een villa in Beverly Hills. De speler zou daarbij iets te luidruchtig zijn geweest en vijf waarschuwingen daarover van de politie in de wind geslagen hebben.

Daarop werd hij korte tijd in hechtenis genomen. De voetballer mocht vervolgens met een proces-verbaal en een voorlopige boete op zak weer huiswaarts keren. Zijn definitieve straf krijgt hij in oktober te horen.

Transfer

Lukaku zal in Los Angeles voor Manchester United een medische keuring ondergaan. Manchester United was met Chelsea verwikkeld in een biedingsstrijd rond de Belgische speler, maar toch heeft Everton gekozen voor het bod van de Mancunians.

Het exacte bedrag dat met de transfer gemoeid is, hebben is niet bekendgemaakt, maar diverse media melden dat het om 75 miljoen pond zou gaan (ongeveer 84 miljoen euro). Daarmee zou de transfer van de spits een van de duurste uit de geschiedenis zijn.

Lukaku maakte afgelopen seizoen met 25 goals in de Premier League een succesvol jaar door. Op de topscorerlijst moest hij alleen Harry Kane van Tottenham Hotspur voor zich dulden.