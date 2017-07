Als je celmaat maar deo gebruikt

Prison Break, Orange Is the New Black, dat is allemaal onzin, zeggen de makers van de nieuwe podcastserie Ear Hustle. Hun show geeft een veel realistischer beeld over hoe het dagelijks leven is in een Amerikaanse gevangenis.

‘Ear Hustle’ is gevangenis slang voor ‘afluisteren’. In de eerste aflevering van de podcast maak je kennis met de twee co-presentatoren Earlonne Woods en Antwan Williams die in de San Quentin gevangenis ten noorden van San Francisco in de cel zitten. Woods zit een celstraf uit van 31 jaar, Williams van vijftien jaar, beiden voor een overval.

Nu is het niet zo dat de podcast helemaal alleen gemaakt wordt door de twee gevangenen. Nigel Poor, een kunstenaar die eerder met gevangenen werkte en niet in de gevangenis zit, stuurt de interviews en stelt belangrijke vragen in de rol van de onwetende buitenstaander.

Door de podcast leer je waar het leven van alledag binnen de gevangenismuren zoal om draait: om het missen van familie en partners, of je een beetje kan opschieten met je cellie, je celmaat en of die niet stinkt; best belangrijk als je met z’n tweeën in een cel van 1 bij 3 meter zit. “Het is net als daten”, zegt Poor tegen Woods.

“Eh, nee. Het is echt niet net als daten”, repliceert hij.

Behalve een beeld van het alledaagse leven krijg je ook de persoonlijke verhalen te horen van de gevangenen, de misdaden en moorden die ze hebben gepleegd. En wat opvalt, is dat ze dat heel goed kunnen. Volgens Poor is dat niet zo vreemd, zegt ze in interviews:

“Niemand loopt er hier rond met een mobieltje om z’n mail te checken of online mee te surfen. Mensen die in isolatie zitten hebben geen tv, boeken of radio. Het enige dat je dan hebt is je stem.”

Of Ear Hustle net zo populair gaat worden als de tv-serie Orange Is the New Black, is afwachten, maar de podcast stond na de eerste aflevering gelijk op nummer 12 in de lijst van meest beluisterde podcasts.