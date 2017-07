Al-Shabaab onthoofdt 9 burgers in Kenia

Leden van terreurorganisatie Al Shabaab hebben in een dorp in het zuidoosten van Kenia vrijdagnacht negen burgers onthoofd. Ze vielen de plaatsen Jima en Poromoko in het het district Lamu County aan en gingen daarbij op zoek naar niet-moslims. Volgens Keniaanse autoriteiten gaat het om extremisten uit het naburige Somalië.

Het is de laatste tijd onrustig in het zuidoosten van Kenia. Al-Shabaab viel de afgelopen maanden al verschillende veiligheidsposten in de regio aan met handgemaakte bommen. Op deze manier kwamen dit jaar al 46 mensen om in Lamu en Mandera County.

De aanvallen en onthoofdingen zijn een vergeldingsactie voor de militaire bijdrage van Kenia aan de strijd tegen Al-Shabaab de afgelopen jaren. De terreurgroepering is bestempeld als de gevaarlijkste organisatie van islamitische extremisten in Afrika. Toch komt het maar zelden voor dat Al-Shabaab overgaat tot het onthoofden van mensen.