Ajax-speler Nouri onwel tijdens oefenduel

Ajax-speler Abdelhak Nouri is zaterdag tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal onwel geworden. De speler kreeg last van hartritmestoornissen en zakte in elkaar.

Nouri is op dit moment stabiel en wordt in slaap gehouden, meldt Ajax op Twitter. De speler is met een traumahelikopter onderweg naar het ziekenhuis.

De twintigjarige middenvelder zakte rond de 70ste minuut in elkaar en raakte toen hij op de grond lag bewusteloos. Twee ambulances en een traumahelikopter spoedden zich naar het veld. Nouri kreeg langdurig medische hulp.

Hulpverleners schermden de plaats waar Nouri lag af met doeken en bezoekers van het duel werden verzocht om het stadion te verlaten.

Het gestaakte oefenduel in Zillertal vormde voor Ajax de afsluiting van het eerste trainingskamp onder leiding van de nieuwe trainer Marcel Keizer. Werder Bremen leidde met 2-1 toen Nouri in elkaar zakte.