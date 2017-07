28 gevangenen Mexico komen om bij rellen

Bij gevangenisrellen in de Mexicaanse stad Acapulco zijn donderdag minstens 28 gedetineerden om het leven gekomen. Drie personen raakten gewond. Het gaat om een van de bloedigste rellen in Mexicaanse gevangenissen in de afgelopen jaren.

Een veiligheidsfunctionaris van deelstaat Guerrero heeft aan Reuters laten weten dat de gevechten uitbraken tussen rivaliserende bendes in de zwaarbeveiligde gevangenis. Autoriteiten vonden dode lichamen verspreid over de hele gevangenisvleugel, de keuken en de bezoekersruimte. Vier slachtoffers werden onthoofd. Bij de moorden werden geïmproviseerde steekwapens gebruikt.

Hoewel de gevangenis officieel een capaciteit heeft van 1.624 gedetineerden waren er op het moment van de rellen 1.951 mannen en 110 vrouwen in het complex aanwezig.

Geweldsgolf Mexico

Acapulco is de grootste stad in de Zuid-Mexicaanse staat Guerrero, een deelstaat waar drugskartels actief zijn en waar in 2014 43 studenten werden vermoord.

In de eerste vijf maanden van 2017 nam het aantal moorden in heel Mexixo toe met bijna 30 procent. Dit komt vooral door rivaliserende drugsbendes die strijden om de macht na de arrestatie en uitlevering van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, baas van het beruchte Sinaloa-kartel.