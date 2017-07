Yuri van Gelder ontbreekt in WK-selectie, rol lijkt uitgespeeld

De rol van Yuri van Gelder als topturner lijkt te zijn uitgespeeld. De ringenspecialist, die vorig jaar met zijn verwijdering van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro voor veel ophef zorgde, is door bondscoach Bram van Bokhoven niet opgenomen in de voorlopige selectie voor de WK, begin oktober in de Canadese stad Montréal.

Een zware tegenvaller voor Van Gelder, die vorige maand op de NK in Rotterdam zijn rentree maakte met de nationale titel op ringen. Waar de turner jarenlang een zekerheid was in de nationale selectie, zal hij zich nu buiten het bondstraject moeten voorbereiden op de twee kwalificatietoernooien voor de WK, op 19 en 26 augustus. Alleen als Van Gelder dan de WK-limiet van 14.980 punten aan ringen turnt, dwingt hij alsnog een plek in de WK-ploeg af.

Van Bokhoven vindt Van Gelders optreden op de NK, ondanks zijn zege, nog niet van het niveau dat hij recht heeft op een plaats in de selectie. Ondermaats vindt de bondscoach een te zware kwalificatie, maar de scores van 13.550 en 14.300 hebben in zijn ogen nog niet de noodzakelijke internationale waarde en zijn te ver verwijderd van de WK-limiet om hem de faciliteiten van de centrale trainingen te gunnen.

Zelfstandig voorbereiden

Van Gelder, die volgens Van Bokhoven teleurgesteld maar begripvol op het vervelende nieuws reageerde, zal zich onder leiding van zijn nieuwe trainer Hassan Zaazouz zelfstandig moeten voorbereiden op de twee WK-kwalificatietoernooien. Zonder internationale testen, want de keus van de bondscoach impliceert, dat hij niet wordt afgevaardigd naar de wereldbekerwedstrijd in het Bulgaarse Varna, die geldt als een belangrijke test voor de WK.

Van Gelder was vrijdagochtend onbereikbaar voor commentaar.

De voorlopige WK-selectie bestaat uit: Epke Zonderland, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Anthony van Assche, Michel Bletterman, Frank Rijken, Bram Verhofstad, Boudewijn de Vries en Bram Louwije.