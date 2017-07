VS, Rusland en Jordanië bereiken wapenstilstand deel Syrië

De Verenigde Staten, Rusland en Jordanië hebben op vrijdag een wapenstilstand bereikt voor het zuidwestelijke gedeelte van Syrië. Het staakt-het-vuren is vanaf komende zondag van kracht, zo liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson weten tijdens een persconferentie op de G20 in Hamburg.

Volgens Tillerson, zo schrijft persbureau Reuters, zorgt de overeenkomst ervoor dat de veiligheidsituatie in het grensgebied van Syrië en Jordanië wordt verbeterd. Het gaat om “een zeer ingewikkeld onderdeel van de oorlog in Syrië”.

De Jordaanse minister van mediazaken Mohammed Momani laat weten dat het Syrische leger en rebellentroepen onderdeel zijn van het akkoord. De wapenstilstand moet er onder meer voor zorgen dat naar schatting 60.000 Syrische vluchtelingen in het grensgebied met Jordanië humanitaire hulp kunnen ontvangen.

Tillerson: VS en Rusland kunnen samenwerken in Syrië

Het akkoord werd bekendgemaakt vlak na de eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Ze spraken meer dan twee uur met elkaar tijdens de G20-top in het Duitse Hamburg. Het is voor het eerst sinds de inauguratie van Trump dat de Amerikanen en Russen een akkoord bereiken over Syrië. De relaties tussen de grootmachten bereikte een dieptepunt na de Amerikaanse aanval op een Syrische vliegveld in de buurt van Homs. Het afvuren van 59 kruisraketten was een vergelding voor de gifgasaanval op Syrische burgers.

Tijdens de persconferentie gaf Tillerson aan dat dit akkoord hoop biedt voor nieuwe samenwerking met Rusland over de situatie in Syrië.