Overlast door nachtelijk onweer en regenbuien

Onweer en zware regenbuien hebben in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade aangericht op verschillende plaatsen in Nederland.

In het Brabantse Heeswijk-Dinther kwamen vierduizend zeugen om door een brand in een varkenshouderij, vermoedelijk veroorzaakt door blikseminslag. Volgens Omroep Brabant brak de brand rond 22.30 uur uit.

Een concert van de Zeeuwse band Bløf in de tuin van Paleis Soestdijk werd donderdagavond korte tijd stilgelegd vanwege onweersbuien, meldt RTV Utrecht. De tribunes werden ontruimd en bleven gedurende twintig minuten leeg. In de Utrechtse plaats Nieuwegein brandde bovendien een schuur af, vermoedelijk door blikseminslag.

Woningen beschadigd

Ook woningen in onder meer Tilburg, Naarden, Zandvoort en Zwijndrecht vlogen in brand door blikseminslag. In Rotterdam vielen meerdere stenen naar beneden toen een huis op het Koningin Emmaplein door de bliksem werd getroffen. Er vielen geen slachtoffers bij de blikseminslagen.

Blikseminslag zorgde er ook voor dat het treinverkeer tussen Leiden en Haarlem stil kwam te liggen. Ook rond Nijmegen waren er problemen.