U werkte zelf mee aan de negatieve beeldvorming over ons, Asscher

Hassnae Bouazza is journalist, columnist, vertaler en programmamaker. Ze studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en, na haar afstuderen, een jaar Franse literatuur aan diezelfde universiteit.

Vicepremier Lodewijk Asscher walgt weer eens ergens van. Ik weet niet of het u weleens is opgevallen, maar bij ieder onwelgevallig nieuwsbericht, gaat het eigenlijk zelden over de misstand, maar altijd over hoe Asscher zich voelt. Of het nu om de bedreigingen gaat aan het adres van Sylvana Simons, zijn misbruik van het Motivaction-rapport over Turkse Nederlanders of het bericht dat criminele autochtonen meer kans maken op een baan dan smetvrije allochtonen.

Asscher vindt het ‘walgelijk’ dat autochtonen met een strafblad eerder worden aangenomen dan iemand met een buitenlandse naam. Hoe zou dat toch komen, dat werkgevers liever in eigen volk eerst geloven? Omdat Asscher het goede voorbeeld gaf door nieuwkomers als lichaamsvreemde tumoren af te schilderen die pas getolereerd worden als ze ‘onze’ normen en waarden omarmen middels dat discriminerende gedrocht van een participatiecontract.

Omdat Asscher als eerste, en tegen beter weten in, de pers opzocht om Turkse Nederlanders te betichten van IS-sympathie en zich gretig liet fotograferen in de niet bestaande Sharia-driehoek, de hoax van het decennium.

Als de politiek voorgaat…

Het was ook Asscher die, op de avond van zijn verpletterende verkiezingsnederlaag, het bestond zijn Turks-Nederlandse collega’s van DENK weg te zetten en zonder enig spoor van bewijs te betichten van intimidatie. Want Turkse Nederlanders, hè, dan kun je dat kennelijk gewoon zeggen. En niemand aan tafel die er wat tegenin bracht.

Recent onderzoek wees uit dat jongeren negatief over moslims denken vanwege de beeldvorming in de media. Een beeldvorming waar Asscher gretig aan heeft meegewerkt. Dus het is helemaal niet zo raar dat de rest van de samenleving daarin mee gaat; als de politiek voorgaat, volgt het volk. Als de politiek rascisme en hufterigheid legitimeert, blijft de samenleving niet achter.

Voor allochtonen als ik komt het nieuws dat criminele autochtonen geliefder zijn bij werkgevers niet echt als verrassing. Ik heb jaren geleden gekozen voor de vrijheid van het zzp-bestaan, in al mijn werkzame jaren ben ik nog nooit uitgenodigd naar aanleiding van een sollicitatiebrief. Letterlijk niet één keer. En aan mijn cv lag het niet.

Dierbare en zeer gekwalificeerde en hoogopgeleide Neder-Marokkanen zie ik dagelijks vele sollicitaties uitsturen, maar zonder enig resultaat; per ommegaande een afwijzing ontvangen is eerder regel dan uitzondering.

Dat vindt Asscher dus walgelijk. Dat is al winst. Hij heeft in de spiegel gekeken, ziet wat wij zien, en dat is niet fraai. Dat hij dat spiegelbeeld walgelijk noemt, komt geheel en al voor zijn rekening.