Turkse vicepremier niet welkom bij herdenking in Apeldoorn

De Turkse vicepremier Tugrul Türkes is niet welkom in Nederland. Hij zou dinsdag spreken in congrescentrum Orpheus in Apeldoorn bij een herdenking van de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Het kabinet acht een bezoek van een Turkse bewindsman aan ons land op dit moment niet gewenst. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag, aldus ANP.

Volgens het kabinet is het “gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen” niet gewenst dat Türkes of een ander lid van het kabinet naar Nederland komt.

De herdenking wordt georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD), een aan de AK-Partij van Erdogan geaffilieerde organisatie. Mustafa Aslan van de UETD zei vrijdagochtend in het AD niet te verwachten dat de komst van Türkes tot veel ophef zou leiden. “Het is niets politieks, het is geen verkiezingscampagne, dus het zou geen probleem moeten zijn.”

Diplomatieke rel

In maart leidde de komst van twee andere Turkse bewindslieden naar Nederland tot een diplomatieke rel. Minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu en minister van Familiezaken Kaya wilden campagne komen voeren voor het Turkse referendum over meer bevoegdheden voor president Erdogan, maar ze waren niet welkom. De beslissing dat de Turkse vicepremier nu niet welkom is “is een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart”, aldus het kabinet.

De weigering van minister Kaya, en eerder op de dag het intrekken van de landingsrechten van het toestel van minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu, leidde tot een ongekend hevige diplomatieke crisis met Turkije. Het kabinet sprak in de brief van een “verslechtering van de bilaterale relaties met Turkije”.

De Turkse president Erdogan en enkele ministers hebben volgens de drie Nederlandse ministers na de incidenten in Rotterdam “zeer extreme uitlatingen” over Nederland gedaan, waarbij zij doelen op de beschuldiging dat Nederland een “nazi-overblijfsel” is en dat Nederlandse militairen verantwoordelijk waren voor de massaslachting in Srebrenica. Het kabinet noemde deze uitlatingen van een bevriende NAVO-lidstaat “bijzonder ongepast”.

De verhoudingen zijn sindsdien niet verbeterd. Rutte liet donderdag, voorafgaand aan de G20-top, nog weten “ongelooflijk kwaad” te zijn op Turkije vanwege de chaos in Rotterdam. Eerder dit jaar liet Rutte al weten dat Erdogan de geëiste excuses voor het politieoptreden in Rotterdam “op z’n buik kan schrijven”.

Couppoging

De bijeenkomst op 11 juli is volgens het UETD een herdenking van de mislukte couppoging op 15 juli vorig jaar, die door ingrijpen van aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan werd verijdeld.

In totaal zijn er nu zo’n 145.000 ambtenaren, academici en beveiligingsmensen ontslagen vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de coup. Voor rechters en aanklagers ligt dit aantal op 4.238. Duizenden, onder wie veel politieagenten, werden geschorst. Bovendien werden meer dan 40.000 mensen gearresteerd.

De Turkse regering houdt geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de staatsgreep. Gülen ontkent iets met de coup te maken te hebben en verblijft momenteel in de Verenigde Staten. Turkije heeft de VS om zijn uitlevering gevraagd, maar de Amerikanen werken hier niet aan mee omdat ze bewijs willen voor de betrokkenheid van Gülen bij de coup.