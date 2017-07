Turkse herdenking Apeldoorn mag doorgaan

De Apeldoornse burgemeester John Berends ziet “geen aanleiding” om een bijeenkomst van Turkse Nederlanders in zijn stad te verbieden. Dat heeft hij vrijdagmiddag in een brief laten weten aan de gemeenteraad, zo meldt ANP.

Turkse Nederlanders willen volgende week dinsdag de mislukte staatsgreep in Turkije van vorig jaar herdenken.

Kabinet: niet gewenst dat Turkse vicepremier naar Nederland komt

Eerder op de dag heeft het demissionair kabinet in een verklaring gesteld dat het niet gewenst is dat de Turkse vicepremier Tugrul Tükres “gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen” naar Nederland komt. Zonder hem kan de bijeenkomst in het theater Orpheus in Apeldoorn wel doorgaan. Burgemeester Berends schrijft dat hij de situatie in de komende dagen “in de gaten houdt”.

De herdenking wordt georganiseerd door de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD), een aan de AK-Partij van de Turkse president Erdogan geaffilieerde organisatie.

Diplomatiek conflict Turkije en Nederland

Een belangrijke voorwaarde om de diplomatieke relaties tussen beide landen te herstellen is de terugkeer van de Nederlandse ambassadeur naar zijn post in de Turkse hoofdstad Ankara. Dat viel op te maken uit de woorden van demissionair vicepremier Lodewijk Asscher tijdens een persconferentie in het Haagse Nieuwspoort.

“We willen heel graag het gesprek aangaan, maar het lijkt me logisch dat dan te beginnen als de ambassadeur weer aan het werk kan gaan.”

De ambassadeur is sinds maart dit jaar niet meer welkom. Aanleiding was de weigering om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu en minister van Familiezaken Kaya in Nederland campagne te laten voeren voeren voor het Turkse referendum. Kaya werd tijdens een zeer tumultueuze avond de toegang toe het Turkse consolaat in Rotterdam ontzegd. Dit leidde tot een grote diplomatieke crisis.

De weigering om de Turkse vicepremier Tükres te laten spreken in Apeldoorn heeft de relaties weer verder op scherp gesteld. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het een “ondemocratisch gebaar”. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij premier Mark Rutte. Vanuit Hamburg, waar hij aanwezig is bij de G20-top, noemde hij het “een bizarre uitspraak”. Rutte heeft in Hamburg geen contact gelegd met de Turkse president Erdogan. Hij zei daarover: