Tot 8,5 jaar cel voor aanslagen in Zweden

Drie mannen met banden met een neonazistische organisatie zijn vrijdag in Zweden veroordeeld vanwege verschillende bomaanslagen vorig jaar. De zwaarste straf die door de rechtbank in Göteborg is uitgedeeld, is er een van 8,5 jaar cel voor een 23-jarige Zweed. Hij voerde aanslagen uit op een boekwinkel en een asielzoekerscentrum (azc) in Göteborg. Een poging tot een tweede aanslag op een azc mislukte. Bij de aanvallen, die plaatsvonden tussen november vorig jaar en januari van dit jaar, raakten één iemand zwaargewond.

Een mededader, een man van 50, werd eveneens schuldig bevonden aan het verlenen van assistentie bij twee van de drie aanslagen. Een derde verdachte is veroordeeld tot een straf van achttien maanden voor zijn rol bij de mislukte aanslag. Twee van de drie mannen ontvingen militaire training in Rusland voordat ze de aanslagen pleegden.

De drie mannen leerden elkaar kennen via het extreemrechtse Nordic Resistance Movement (NRM), één van de meest gewelddadige bewegingen in Zweden. In 2009 waarschuwde de politie al voor de organisatie die met geweld de regering omver zou willen werpen om een totalitaire staat te stichten. Een directe link tussen de drie aanvallers en NRM is er volgens de rechter echter niet.