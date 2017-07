Tijn lakte de nagels van heel Nederland

Alle sterren zijn overleden dierbaren, die voortleven aan de hemel. Als je zo naar de sterren kijkt, zou je kunnen zeggen dat er voor Tijn al eentje gereserveerd was. Tijn Kolsteren kreeg in februari een planetoïde naar zich vernoemd. Met het blote oog zie je hem niet, maar met een telescoop kun je Tijn zien zweven, op 476 miljoen kilometer van de aarde.

Tijn werd 198 dagen geleden in één klap een Bekende Nederlander met zijn nagellak-actie voor het goededoelenprogramma Serious Request. Tijn had hersenstamkanker en wilde kinderen in derdewereldlanden helpen. Hij lakte nagels voor een euro en hoopte zo honderd euro op te halen. Het werd 2,5 miljoen, voor zover bekend de grootste individuele opbrengst in dertien jaar Serious Request.

Die ochtend van 21 december werd hij door een medewerker van het programma opgemerkt in het publiek op de Grote Markt in Breda. Tijns vader Gerrit vertelde waarom Tijn graag een soort Ice Bucket Challenge wilde doen. In de uitzending werd hij door 3FM-dj Domien Verschuuren naar Het Glazen Huis gehaald. Gerrit sprak over het bericht dat Tijn een half jaar eerder had gekregen, over hoe de ziekte een tijd stilstond, maar dat sinds een week de tumor weer aan het groeien was. „Nu kan hij nog eenmaal behandeld worden, maar daarna is helaas niets meer mogelijk. Maar toch vonden we het wel heel belangrijk – het kan altijd erger, dat kun je je haast niet voorstellen – dat er kinderen zijn in de derde wereld die niet eens zes mogen worden. Hij heeft het in elk geval mogen worden.”

Foto Sander Koning/ANP

Gesprek van de dag

Tijn werd het Glazen Huis binnengehaald en in het glas werd een gat gezaagd waar mensen hun hand doorheen konden steken. Terwijl Tijn nagels lakte, werd ‘Lak aan Tijn’ het gesprek van de dag, en de volgende dagen – nooit zullen in één week in Nederland zoveel nagels gelakt zijn. Van Humberto Tan tot Geert Wilders en Armin van Buuren – Twitter en Facebook stroomden vol met gelakte nagels. Terwijl Tijn alweer met zijn ouders naar het ziekenhuis moest om te beslissen over een nieuwe behandeling – nabestralen of chemo.

Tijn wist dat hij nooit astronaut zou worden, of burgemeester. Burgemeester voor één dag is hij wel geweest. Burgemeester Paul Depla hing Tijn in Breda zijn ambtsketen om. Behalve een ster en burgemeestersketting kreeg Tijn een onderscheiding van het Rode Kruis, hij mocht naar Disneyland Parijs en naar PSV-Heerenveen. Hij kreeg een brief van de paus.

Foto ANP BART MAAT 2016-12-23 22:13:23 BREDA - Mark Rutte laat zijn nagels lakken door Domien Verschuuren in het Glazen Huis. De premier is de laatste slaapgast tijdens de actie van Serious Request. 3FM djs Domien Verschuuren en Frank van der Lende zijn vanuit Breda 6 dagen en nachten lang geld aan het inzamelen voor kinderen die sterven aan de gevolgen van longontsteking. ANP KIPPA SANDER KONING 2016-12-23 14:06:26 DEN HAAG - Lodewijk Ascher na afloop van de laatste ministerraad van het jaar. ANP EVERT JAN DANIELS Verschillende politici lakten hun nagels voor de actie van Tijn. Foto’s ANP

Tijn werd in die dagen voor Kerstmis een symbool van grotere dingen – één kind dat op een positieve manier een massa in beweging krijgt. Youp van ’t Hek schreef er een column over: een vrolijk sprookje in een tijd van twitteridioten en facebookdebielen, een kansloos jongetje dat voor ons een klusje klaart. ‘De kleine Tijn komt ons verlossen. Hij is de nieuwe Messias’. Hij legde het bij met Wendy van Dijk om samen op te trekken voor de Stichting Semmy, die geld inzamelt voor onderzoek naar hersenstamkanker.

Tijn werd er niet anders van. „Hij had zeker geen sterallures”, zegt Gerard Smetsers, directeur van basisschool Het Palet, waar Tijn dit jaar in groep 3 zat. „Hij was heel volwassen voor zijn leeftijd.”

Op school was hij gewoon Tijn, die van roofvogels en de natuur hield. „Een paar weken geleden”, vertelt Smetsers, „hield hij nog een verhaal over fretjes. Terwijl hij dat deed, werd er in de klas een fretje geboren.”

De kinderen wisten dat zijn overlijden er aan zat te komen. „Maar er hing geen droevige stemming”, zegt Smetsers. „Iedereen ging heel natuurlijk met zijn ziekte om.”

Woensdag was Tijn voor het laatst op school. Vrijdagochtend 7 juli overleed Tijn. Hij is net geen zeven geworden.

Met medewerking van Danielle Pinedo