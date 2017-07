Tijn (6) van nagellakactie Serious Request overleden

Tijn Kolsteren, het 6-jarige jongetje dat bekend werd met de nagellakactie bij Serious Request van 3FM, is overleden. Dat heeft de radiozender vrijdagochtend bekendgemaakt. Tijn leed aan herstenstamkanker. Op de website condoleance.nl is een condoleanceregister aangemaakt voor Tijn.

Vorig jaar werd met de jaarlijkse inzamelactie van 3FM 8.744.131 euro opgehaald. De hoge opbrengst was vooral te danken aan de actie van de ongeneeslijk zieke Tijn, die nagels ging lakken voor het goede doel.

In december vorig jaar kwam Tijn samen met zijn vader langs bij het Glazen Huis in Breda. Het doel was 100 euro op te halen, maar binnen twee dagen werd er meer dan een miljoen euro opgehaald. De actie leverde uiteindelijk 2,5 miljoen euro op. Ook tv-presentatrice Wendy van Dijk en cabaretier Youp van ’t Hek zetten zich in voor de actie.

Bekijk ook de In Beeld die NRC vorig jaar maakte van de actie van Tijn: Tijn lakt alle nagels

Donderdag werd door 3FM bekendgemaakt dat de crowdfundingactie ‘LAK door Tijn’ het streefbedrag van 1 miljoen euro heeft gehaald. Het geld gaat naar Stichting Semmy, die zich inzet voor het onderzoek naar hersenstamkanker. In Nederland worden jaarlijks vijftien tot twintig kinderen slachtoffer van de zeldzame ziekte.

De crowdfundingactie ‘LAK door Tijn’: