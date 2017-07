De Thuiskok: Bloemkool met stoofvlees

Niven Kunz is niet alleen een fantastische chef-kok, maar ook een slimme zakenman. Met zijn 80/20-principe creëerde hij een nieuwe stroming binnen de Nederlandse gastronomie en zijn eerste kookboek hierover verkocht als een trein. Naast een goedlopend restaurant en vier kookboeken heeft hij inmiddels ook een eigen webshop, waar u zijn foodbox en allerlei ingrediënten - voornamelijk condimenten - onder de merknaam Niven kunt kopen. In het boek wordt er geregeld reclame voor gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor de kalfsjus in dit recept.

Kruid de runderlappen met peper en zout. Bak ze rondom aan in zonnebloemolie. Voeg laurier, sjalot, knofl ook en peperkorrels toe en blus af met de wijn en de jus de veau. Laat minimaal 4 uur op laag vuur stoven. Neem het vlees uit de pan en laat de jus nog even inkoken. Maak het vlees los met twee vorken en voeg weer toe aan de jus. Snij de bloemkoolrozen in plakken van ongeveer ½ centimeter dik. Bak de plakken 4-5 minuten in een scheutje olie. Voeg in de laatste minuut een klontje boter toe en breng op smaak met peper en zout.