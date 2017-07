Ten minste 7 vermisten na instorten gebouw nabij Napels

Ten minste zeven mensen worden vermist in de Italiaanse plaats Torre Annunziata nadat een deel van een appartementencomplex was ingestort. Volgens het persbureau Ansa zijn onder de vermisten ook twee kinderen.

Tientallen medewerkers van hulpdiensten zijn momenteel in de brokstukken van het gebouw op zoek naar mensen die vast zitten in het puin. De werkzaamheden worden bemoeilijkt doordat het instortingsgevaar voor het deel van het gebouw dat nog overeind staat nog niet geweken is. De brandweer controleert via ladders de stabiliteit van de rest van het complex.

Of er ook bewoners zijn overleden, is nog niet bekend, evenmin hoe het vijf verdiepingen tellende gebouw het heeft kunnen begeven. Volgens ooggetuigen vond er voorafgaand aan de ineenstorting geen explosie plaats. Wel zouden er volgens Italiaanse media recent opknapwerkzaamheden hebben plaatsgevonden aan het gebouw.

Torre Annunziata ligt vlakbij de Italiaanse stad Napels en op enkele kilometers van de historische stad Pompeii.