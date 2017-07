Schrijvers Atlas Contact pikken vertrek uitgever niet en gaan staken

Uit „liefde voor de literatuur en de uitgeverij” leggen schrijvers van uitgeverij Atlas Contact de pen neer. Met deze woorden sluiten Geert Mak, Adriaan van Dis, Hanna Bervoets, Dick Swaab, Ellen Deckwitz, Oek de Jong, Lieke Marsman, H.M. van den Brink, Nico Dijkshoorn en nog ruim veertig auteurs een petitie af, waarmee ze zich richten tot Wiet de Bruijn, directeur van VBK, het moederconcern van Atlas Contact.

Ze zeggen niet meer voor VBK te schrijven tot ze opheldering krijgen over het woensdag aangekondigde vertrek van directeur-uitgever Mizzi van der Pluijm en de toekomst van de uitgeverij. Aan dat onverwachte vertrek lag een conflict over de koers ten grondslag. Wat die volgens de VBK-directie moet zijn, is niet naar buiten gebracht. Van der Pluijm gaat naar concurrent Das Mag.

De auteurs: „Het succes van Atlas Contact bestaat bij de gratie van haar schrijvers en medewerkers. Wij vrezen dat de belangen van uitgeversgroep VBK niet stroken met de waarden van uitgeverij Atlas Contact.”

Donderdag kregen allerlei auteurs van Atlas Contact al aanbiedingen van andere uitgeverijen. Desgevraagd laten sommigen weten dat ze overwegen over te stappen. In het verleden zijn dergelijke situaties wel eens serieus geworden. Uitgever Tilly Hermans verliet in 2001 uitgeverij Meulenhoff en een groot deel van het Nederlandstalige fonds ging met haar mee. In 2005 liep L.J. Veen leeg toen uitgever Marie-Anne van Wijnen bij Nieuw Amsterdam begon.