Schiphol kreeg 60 claims voor gemiste vluchten

Schiphol heeft circa zestig claims ontvangen van passagiers die zeggen door de drukte in de meivakantie hun vlucht te hebben gemist. Eerder was sprake van ‘duizenden’ claims die werden verwacht. Twee claimorganisaties zeiden aan het einde van de meivakantie dat zij ‘honderden’ claims van gedupeerde passagiers hadden ontvangen.

Schiphol bekijkt nu of een vlucht „aantoonbaar is gemist door een buitensporige wachttijd bij de veiligheidscontrole”. De luchthaven vergelijkt data van de drukte bij security met vluchtgegevens en de aankomsttijd op Schiphol van de betreffende passagiers. Het is in Nederland nog niet voorgekomen dat een passagier een vergoeding heeft ontvangen van Schiphol voor een gemiste vlucht.

Alexander Colenbrander van Claimingo heeft twee weken geleden twintig claims naar Schiphol verstuurd. “Dat zijn de sterke zaken, van mensen die met foto’s, bonnetjes en WhatsApp-berichten kunnen aantonen hoe laat ze op Schiphol zijn gearriveerd. Er waren circa vijftig mensen die zulke bewijzen niet hadden en nog zo’n honderd mensen die we niet konden helpen.” Donderdag ontving Colenbrander een reactie van Schiphol op een aantal claims, de luchthaven wijst in die gevallen aansprakelijkheid af.

Reizigersbelangenorganisatie ReisRecht, de andere organisatie die na de meivakantie van zich liet horen in de media, heeft geen claims ingediend. Marinus Hoorntje: “Wij zijn niet zo van het claimen, we roepen Schiphol vooral op om dit goed af te handelen en gedupeerde reizigers de mogelijkheid te bieden om hun schade vergoed te krijgen. Vorige week ontvingen we antwoord van Schiphol, ze vragen gedupeerden hun claim in te dienen op de website van Schiphol. We wachten nu af hoe dat verloopt.”

KLM, de grootste klant van Schiphol, kan niet zeggen hoeveel claims de maatschappij precies heeft ontvangen vanwege gemiste vluchten in de meivakantie. Wel ontving KLM, in vergelijking met de vakantieperiode van 2016, dit jaar 1.250 meer claims die zijn “gerelateerd aan operationele problemen”. KLM heeft zelf een claim ingediend bij Schiphol voor een bedrag van “enkele miljoenen”. KLM noch Schiphol willen het exacte bedrag noemen.

EasyJet en Transavia, na KLM de twee maatschappijen met de meeste passagiers van en naar Schiphol, kunnen geen aantallen noemen. Zij zien nauwelijks een toename van het aantal claims en kunnen ze niet koppelen aan de drukte.